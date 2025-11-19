Okul bahçesinde fenalaşan çocuk kurtarılamadı

Yayınlanma:
Yozgat'ın Yerköy ilçesinde bir ilkokul bahçesinde fenalaşan 17 yaşındaki genç, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Yozgat'ın Yerköy ilçesine bağlı Gültepe Mahallesi'ndeki İbrahim Karaoğlan İlkokulu bahçesinde üzücü bir olay yaşandı. Bahçede arkadaşlarıyla oturmakta olan 17 yaşındaki B.E.D., aniden fenalaştığını belirterek bulunduğu yerden ayrıldı.

Aracın çarptığı 2 yaşındaki Melek kurtarılamadıAracın çarptığı 2 yaşındaki Melek kurtarılamadı

FENALAŞARAK YERE YIĞILDI

Kısa bir süre sonra yere yığılan gencin durumunu gören arkadaşları, derhal 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

4 yaşındaki Çınar sulama kanalına düştü! Kurtarılamadı4 yaşındaki Çınar sulama kanalına düştü! Kurtarılamadı

YAPILAN MÜDAHALE YETERLİ OLMADI

Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, B.E.D. üzerinde yaptıkları ilk kontrollerde gencin hayatını kaybettiğini tespit etti. Gencin cenazesi, ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Yerköy Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

