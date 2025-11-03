Aracın çarptığı 2 yaşındaki Melek kurtarılamadı
Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde evinin önünde oynayan 2 yaşındaki çocuk, hafif ticari aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kazaya karşına aracın aileye paket teslim eden kargo aracı olduğu öğrenildi.
EVİNİN ÖNÜNDE OYUN OYNUYORDU
Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde evinin önünde oynayan 2 yaşındaki çocuk, aileye kargo teslim eden hafif ticari aracın çarpması neticesinde yaşamını yitirdi.
Kader değil ihmal! Şanlıurfa'da 14 yaşındaki çocuk inşaattan düşerek yaşamını yitirdi
Henüz sürücüsü ve plakası tespit edilemeyen hafif ticari araç, Hürriyet Mahallesi'nde evinin önündeki sokakta oyun oynayan Melek Şaylı'ya çarptı.
ÇOCUK KURTARILAMADI
Kazada ağır yaralanan Şaylı, kendisine çarpan araçla Suruç Devlet Hastanesi'ne nakledildi.
13 yaşındaki çocukların kavgası kanlı bitti: Katliam yapacağım dedi arkadaşını boynundan bıçakladı
Hastanedeki tüm müdahaleye rağmen Şaylı kurtarılamadı.
KARGO TESLİMİNDEN HEMEN SONRA KAZA OLDU
Söz konusu aracın kargo aracı olduğu ve Şaylı ailesine kargoyu teslim ettikten sonra kazanın meydana geldiği öğrenildi.