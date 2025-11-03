Aracın çarptığı 2 yaşındaki Melek kurtarılamadı

Yayınlanma:
Şanlıurfa'da evinin önünde oynarken ailesine teslimat getiren kargo aracının çarpması sonucu hastaneye kaldırılan 2 yaşındaki Melek Şaylı hayatını kaybetti.

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde evinin önünde oynayan 2 yaşındaki çocuk, hafif ticari aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kazaya karşına aracın aileye paket teslim eden kargo aracı olduğu öğrenildi.

EVİNİN ÖNÜNDE OYUN OYNUYORDU

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde evinin önünde oynayan 2 yaşındaki çocuk, aileye kargo teslim eden hafif ticari aracın çarpması neticesinde yaşamını yitirdi.

Kader değil ihmal! Şanlıurfa'da 14 yaşındaki çocuk inşaattan düşerek yaşamını yitirdiKader değil ihmal! Şanlıurfa'da 14 yaşındaki çocuk inşaattan düşerek yaşamını yitirdi

Henüz sürücüsü ve plakası tespit edilemeyen hafif ticari araç, Hürriyet Mahallesi'nde evinin önündeki sokakta oyun oynayan Melek Şaylı'ya çarptı.

ÇOCUK KURTARILAMADI

Kazada ağır yaralanan Şaylı, kendisine çarpan araçla Suruç Devlet Hastanesi'ne nakledildi.

13 yaşındaki çocukların kavgası kanlı bitti: Katliam yapacağım dedi arkadaşını boynundan bıçakladı13 yaşındaki çocukların kavgası kanlı bitti: Katliam yapacağım dedi arkadaşını boynundan bıçakladı

Hastanedeki tüm müdahaleye rağmen Şaylı kurtarılamadı.

KARGO TESLİMİNDEN HEMEN SONRA KAZA OLDU

Söz konusu aracın kargo aracı olduğu ve Şaylı ailesine kargoyu teslim ettikten sonra kazanın meydana geldiği öğrenildi.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

Çocuğunuzu okula götürmesi için bu küçük Toyota'ya güvenir misiniz?
Çocuğunuzu okula götürmesi için bu küçük Toyota'ya güvenir misiniz?
Aşırı üretim alarmı: Yepyeni otomobiller çürümeye terk edildi!
Aşırı üretim alarmı: Yepyeni otomobiller çürümeye terk edildi!
Sergen Yalçın'dan kendini yakacak sözler: Derbi sonrası ortalığı karıştıran video
Sosyal konutta 18-30 yaş başvurusuna kısıtlama: Bakan Kurum başvuramayacakları açıkladı
Deprem uzmanından Sındırgı'ya bir iyi bir kötü haber: 6 büyüklüğünde depremler üretebilir ama...
'Pastırma Sıcakları' İstanbulluları terletiyor: Yağış müjdesi AKOM'dan geldi
Ölümlerinden sonra milyonlar kazanmaya devam ediyorlar: İşte en çok kazanan ölü ünlüler!
Bankalarda emekli promosyon yarışı hız kazandı: İşte en yüksek promosyonu veren bankalar
Bankalarda emekli promosyon yarışı hız kazandı: İşte en yüksek promosyonu veren bankalar
Kahverengi Kokarca böceğiyle nasıl mücadele edilir? Ne yapılması gerekiyor? Uzmanlar açıkladı
Kahverengi Kokarca böceğiyle nasıl mücadele edilir? Ne yapılması gerekiyor? Uzmanlar açıkladı
Hayat yoksula pahalı! Lüks otomobil satışları son sürat
Türkiye
Güllü dengesini kaybederek mi düştü? Kriminal rapor ortaya çıktı!
Güllü dengesini kaybederek mi düştü? Kriminal rapor ortaya çıktı!
İSKİ’den iddialara yanıt: Tüm işlemler mevzuata uygun
İSKİ’den iddialara yanıt: Tüm işlemler mevzuata uygun
Amasya'da Soğan deposu alev alev yandı
Amasya'da Soğan deposu alev alev yandı