13 yaşındaki çocukların kavgası kanlı bitti: Katliam yapacağım dedi arkadaşını boynundan bıçakladı

İstanbul’un Beyoğlu ilçesinde yaşanan olay, dün sabah saat 09.00 sıralarında Hacıahmet Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aynı okulda öğrenim gören 13 yaşındaki M.A. ile E.D. arasında önceki gün bir tartışma yaşandı.

Tartışmanın ardından sabah saatlerinde bıçakla evden çıkan E.D., okul yolunda M.A.’yı beklemeye başladı. Sokaktaki araçların arasına gizlenen çocuk, M.A.’nın gelmesiyle birlikte bir anda saldırdı.

BOYNUNDAN BIÇAKLADI, CAN HAVLİYLE KOŞTU

Saldırı sonucu boynundan bıçaklanan M.A., bağırarak yardım istedi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı çocuk, yapılan ilk müdahalenin ardından Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı.

M.A.’nın boynuna iki dikiş atıldığı, hayati tehlikesinin bulunmadığı ve tedavisinin ardından taburcu edildiği öğrenildi.

POLİS ŞÜPHELİYİ KISA SÜREDE YAKALADI

Olayın ardından kaçan E.D., Beyoğlu Devriye Ekipler Amirliği’ne bağlı polisler tarafından kısa sürede yakalandı. Emniyete götürülen çocuk hakkında “kasten yaralama” suçundan adli işlem başlatıldı.

OLAY ANI KAMERALARA YANSIDI

Yaşanan saldırı anı çevredeki güvenlik kameralarına da yansıdı. Görüntülerde E.D.’nin, sokakta bekleyip M.A.’yı gördüğü anda bıçağı çıkararak saldırdığı görüldü.

“YARIN OKULDA KATLİAM YAPACAĞIM” DEDİ İDDİASI

Olayla ilgili yeni bir iddia da ortaya atıldı. E.D.’nin okuldaki bazı arkadaşlarını “Yarın sabah okulda katliam yapacağım” sözleriyle tehdit ettiği, bunu duyan M.A.’nın ise arkadaşını uyardığı ve bu nedenle aralarında tartışma çıktığı öne sürüldü.

Polis olayla ilgili soruşturmayı sürdürürken, E.D.’nin adliyeye sevk edileceği öğrenildi.