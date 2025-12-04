Öğrencilerin alay ettiği öğretmene anlamlı destek

Yayınlanma:
Ankara'da bir lisede, öğrencilerin öğretmenlerine zorbalık yaptığı görüntüler sosyal medyada yayılmasının ardından tepkiye neden olmuştu. O öğretmenden ilk açıklama geldi.

Ankara'da lise öğrencilerinin alay ettiği öğretmene, veliler destek verdi. Çankaya ilçesindeki Kocatepe Mimar Kemal Anadolu Lisesi'nde eğitim gören öğrencilerin 61 yaşındaki Fizik Öğretmeni Mehmet Canpolat ile alay ettiği görüntüler, önceki gün sosyal medyada paylaşıldı.

Okul yönetimi, tepki çeken görüntülerle ilgili disiplin süreci başlattı. Olayın yaklaşık 20 gün önce yaşandığı belirtildi.

Öte yandan, hafta başında ders sırasında dengesini kaybederek yere düşen öğretmen Canpolat'ın kolunun kırıldığı ve hastanedeki tedavisinin ardından bugün taburcu edildiği bildirildi.

Öğrencilerin alay ettiği öğretmenin kolu kırıldı!Öğrencilerin alay ettiği öğretmenin kolu kırıldı!

"ÖĞRETMENLİK FEDAKARLIK MESLEĞİDİR"

Fizik öğretmeni Mehmet Canpolat'ın ders sırasında maruz kaldığı saygısız davranışlar ve ardından yaşanan olay sonrası ziyaret gelenlere, "Ben öğrencilerimden şikayetçi değilim. Hepsini çok seviyorum. Böyle bir olay yaşandığı için üzgünüm. Öğrencilerimden böyle bir davranış beklemezdim. Ama benim yüzümden hiçbir öğrencimin disiplin soruşturması geçirmesini, hele okuldan uzaklaştırılmasını istemem. Öğretmenlik fedakarlık mesleğidir" dediği öğrenildi.

VELİLERDEN DESTEK

Öğrenci velileri de öğretmen Canpolat'a destek verdi. Öğrenci velilerinden Barış İnan, olaydan sonra çok üzüldüğünü ve destek için okula geldiğini belirterek, "Çocuklarımızın güvenliği için geldik. Bütün aileler gelecektir zaten. Öğretmene üzüldüm gerçekten. Terbiye almaya geldiğiniz yerde böyle bir olay çok kötü. Ailenin terbiye edemediği kimseyi, öğretmenler terbiye edemez. Gerçekten üzgünüz. Öğretmenimizden de özür diliyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

FaceTime'a erişim engeli getirildi
FaceTime'a erişim engeli getirildi
Lapa lapa yağacak! Günler sürecek: Meteoroloji kar yağışının tarihini açıkladı
Murat Çalık 'doğum gününde' 600 kilometre yol gelen ailesiyle görüştürülmedi
Göreve iade edilen komutandan tarihe geçecek savunma! Teğmenlere sahip çıktı
Gürcistan'a girişte yeni dönem: Kimlik yetmeyecek
Gürcistan'a girişte yeni dönem: Kimlik yetmeyecek
Çin ters köşe yaptı: “Elektrikli otomobilleri vergiye mi boğuyorsunuz? O zaman yollarınızı benzinliyle doldururuz”
Çin ters köşe yaptı: “Elektrikli otomobilleri vergiye mi boğuyorsunuz? O zaman yollarınızı benzinliyle doldururuz”
Galatasaray şikayet etmişti: TFF'nin Yasin Kol kararı ortaya çıktı
Kuru fasulye krizi: Bir bu eksikti!
Kuru fasulye krizi: Bir bu eksikti!
Google neyi, neden sansürlüyor, Halk TV neye itiraz ediyor? İşte yanıtları
Euro rekor kırdı
Euro rekor kırdı
Türkiye
Son Dakika | İBB dosyasında 19 kişi tahliye edildi
Son Dakika | İBB dosyasında 19 kişi tahliye edildi
Tokat’ta 4 bin 382 sentetik hap ele geçirildi
Tokat’ta 4 bin 382 sentetik hap ele geçirildi
Ailesi ile tartışan kadın evi ateşe verdi
Ailesi ile tartışan kadın evi ateşe verdi