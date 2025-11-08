Oğlunu bıçakla yaralayan anne kendini ateşe verip 6'ncı kattan atladı

Antalya’nın Muratpaşa ilçesi Güzeloba Mahallesi'nde bulunan bir sitede korkunç bir olay yaşandı. Ukrayna asıllı Türk vatandaşı Natalia K. (46), evde bulunan 9 yaşındaki oğlu T.K.'yi bıçakla yaraladıktan sonra daireyi yakmaya çalıştı ve ardından 6'ncı kat balkonundan atladı.

Olay, 6 Kasım Perşembe günü akşam 19.00 sıralarında, komşuların 6'ncı kattaki daireden gelen sesleri duymasıyla ortaya çıktı. Kapıyı açan T.K., annesinin evde olmadığını söylese de, komşu çocuğun üzerindeki kan izlerini görerek daireye girdi. Dairede yoğun gaz kokusu ve yanık izleri fark eden komşu, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

ANNE HAYATINI KAYBETTİ, OĞLUNUN DURUMU STABİL

Olay yerine hızla ulaşan sağlık ekipleri, T.K.'ye müdahalede bulundu. Hastaneye kaldırılan T.K.'nin her iki ayağında yanıklar, boyun ve kollarında ise kesikler tespit edildi. T.K.'nin ifadesinde, annesinin kendisini bıçakla yaraladığını ve evi yakmaya çalıştığını söylediği öğrenildi.

Polis, çevrede yaptığı araştırma ve görgü tanıklarının ifadesi üzerine, Natalia K.'nin dairenin balkonunda ateş gördükten sonra kendini boşluğa bıraktığını belirledi. Apartmanın bahçesinde hareketsiz bulunan Natalia K.'nin hayatını kaybettiği, vücudunda yanıklar ve düşmeye bağlı kırıklar olduğu tespit edildi. Cenaze, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

DEPRESYON MESAJI ORTAYA ÇIKTI

Olayla ilgili yapılan araştırmada, Natalia K.'nin olay günü eşiyle mesajlaştığı ve kendisini kötü hissettiğini ve depresyonda olduğunu yazdığı belirlendi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.