İstiklal Caddesi'nde esnaflar arasında çatışma çıktı!

Yayınlanma:
İstiklal Caddesi'nde komşu iki esnaf arasında çıkan tartışma, kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Olayda tarafların birbirine ateş açması sonucu iki kişi yaralandı.

İstanbul'un en işlek noktalarından Beyoğlu İstiklal Caddesi, Bekar Sokak'ta komşu iki esnaf arasında çıkan tartışmanın silahlı kavgaya dönüştü.

Saat 10.00 sıralarında meydana gelen olayda, iddialara göre komşu olan iki esnaf arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine taraflar silah çekerek birbirlerine ateş etti.

istiklal-1.jpg

İKİ KİŞİ VURULARAK YARALANDI

Silah seslerini duyan vatandaşların ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekibi hızla sevk edildi. Silahla yaralanan iki kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Caminin kadınlar tuvaletinde erkek cesedi bulunduCaminin kadınlar tuvaletinde erkek cesedi bulundu

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışma yapması için Bekar Sokak güvenlik şeridi çekilerek trafiğe kapatıldı.

BEYOĞLU ASAYİŞ POLİSİ YAKALADI

Olayla ilgili çalışma başlatan Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri, silahla ateş açan otel sahibi ve olaya karışan 2 kişiyi kısa süre sonra yakaladı. Otelde yapılan aramalarda, olayda kullanılan tabancayla birlikte toplamda 2 silah ele geçirildi.

istiklal-2.jpg

SİLAHLI SALDIRI KAMERADA

Yaşanan tartışma ve esnafların birbirine ateş etmesi cep telefonu ile görüntülendi. Görüntülerde esnafların tartışması ve birbirlerine ateş etmesi görülüyor. Yaralanan esnaf için ambulans isteniyor. Polisin olayla ilgili araştırması sürüyor.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

99 saniyede şarj olan Aion UT Super satışa çıkıyor: Hem de fiyatı çok uygun
Çin yine yaptı yapacağını!
99 saniyede şarj olan Aion UT Super satışa çıkıyor: Hem de fiyatı çok uygun
Türkiye'nin ünlü havayolu şirketiydi: Resmen iflas etti
Türkiye'nin ünlü havayolu şirketiydi: Resmen iflas etti
Hafta sonu hava nasıl olacak? Uzman isimden pastırma sıcakları ve yağış uyarısı
Yüzde 45 zam öncesi son şans! 2025 fiyatından almak isteyenler kapıda kuyruk oldu
İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Uzman isim tarih verdi!
Seyahat planı yapmadan önce bu listeye göz atın: En güvenli yer belli oldu! Hırsız yok turist çok
Seyahat planı yapmadan önce bu listeye göz atın: En güvenli yer belli oldu! Hırsız yok turist çok
Artık otomobil hırsızları zengin olamayacak: "Mavi bomba" devrede
Hırsızlara şok!
Artık otomobil hırsızları zengin olamayacak: "Mavi bomba" devrede
Galatasaray'a Ajax zaferinden sonra bir müjde daha
Galatasaray'a Ajax zaferinden sonra bir müjde daha
Aşırı güzelleri bekleyen tehlike: Artık vazgeçtiler
Meteoroloji'den uyarı üstüne uyarı! 9 il için tarih verildi
Türkiye
İkisi çocuk altı kişinin öldüğü yangında dehşet anları! Görüntüler ortaya çıktı
İkisi çocuk altı kişinin öldüğü yangında dehşet anları! Görüntüler ortaya çıktı
DEM Parti'den Kocaeli yangını tepkisi: Kader değil, kar hırsı
DEM Parti'den Kocaeli yangını tepkisi: Kader değil, kar hırsı