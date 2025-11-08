İstiklal Caddesi'nde esnaflar arasında çatışma çıktı!

İstanbul'un en işlek noktalarından Beyoğlu İstiklal Caddesi, Bekar Sokak'ta komşu iki esnaf arasında çıkan tartışmanın silahlı kavgaya dönüştü.

Saat 10.00 sıralarında meydana gelen olayda, iddialara göre komşu olan iki esnaf arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine taraflar silah çekerek birbirlerine ateş etti.

İKİ KİŞİ VURULARAK YARALANDI

Silah seslerini duyan vatandaşların ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekibi hızla sevk edildi. Silahla yaralanan iki kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Caminin kadınlar tuvaletinde erkek cesedi bulundu

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışma yapması için Bekar Sokak güvenlik şeridi çekilerek trafiğe kapatıldı.

BEYOĞLU ASAYİŞ POLİSİ YAKALADI

Olayla ilgili çalışma başlatan Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri, silahla ateş açan otel sahibi ve olaya karışan 2 kişiyi kısa süre sonra yakaladı. Otelde yapılan aramalarda, olayda kullanılan tabancayla birlikte toplamda 2 silah ele geçirildi.

SİLAHLI SALDIRI KAMERADA

Yaşanan tartışma ve esnafların birbirine ateş etmesi cep telefonu ile görüntülendi. Görüntülerde esnafların tartışması ve birbirlerine ateş etmesi görülüyor. Yaralanan esnaf için ambulans isteniyor. Polisin olayla ilgili araştırması sürüyor.