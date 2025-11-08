Caminin kadınlar tuvaletinde erkek cesedi bulundu

Yayınlanma:
Bursa'nın Mudanya ilçesi Güzelyalı Mahallesi'ndeki Duran Camisi'nin kadınlar tuvaletinde 40 yaşlarında bir erkek cesedi bulundu.

Bursa’nın Mudanya ilçesine bağlı Güzelyalı Mahallesi’nde bulunan Duran Camisi'nde sabah saatlerinde camiye ait kadınlar tuvaletinde bir erkek cesedi bulundu.

Olay, saat 04.00 sıralarında meydana geldi. Sabah namazı öncesinde rutin temizlik için gelen cami görevlisi, kadınlar tuvaletinin kapısını açmaya çalıştığında içeriden kilitli olduğunu fark etti. Şüphelenen görevli, üst kısımdan baktığında yerde hareketsiz yatan yaklaşık 40 yaşlarında bir erkek gördü ve durumu hemen polise bildirdi.

HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, kimliği henüz tespit edilemeyen kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Ölen kişinin kimliğinin ve kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla soruşturma başlatıldı. Cansız beden, incelenmek üzere Bursa Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

Türkiye
