Öcalan'ın üzerine çalıştığı yeni adımı Abdülkadir Selvi duyurdu
İktidarın yakın kalemi Abdülkadir Selvi, TBMM’de kurulan İmralı komisyonunun rapor aşamasına gelmesinin ardından sürecin Kandil boyutuna dikkat çekti. Selvi, Suriye’de SDG’nin entegrasyonunun ardından Öcalan’ın üzerine çalıştığı yeni adımı duyurdu. Kandil’in atacağı adımlar için İmralı’nın hazırlık yürüttüğünü yazdı.

TBMM çatısı altında kurulan İmralı komisyonunun ortak rapor çalışmalarını tamamlamasının ardından terör örgütü PKK'nın tüm uzantılarıyla tasfiyesini kesin şart koşacak şekilde hukuki düzenlemelerin yapılacağı konuşulurken iktidarın yakın kalemi Abdülkadir Selvi, İmralı adasındaki hazırlığı duyurdu.

Selvi, Suriye'de SDG'nin Suriye ordusuna dahil olmasıyla devam eden süreçte Kandil'in atacağı adım için terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'ın çalışmaya başladığını anlattı.

ÖCALAN'IN ÜZERİNE ÇALIŞTIĞI YENİ ADIMI ABDÜLKADİR SELVİ DUYURDU

Abdülkadir Selvi, Suriye’de SDG’nin entegrasyonuyla birlikte “Terörsüz Türkiye” sürecinin önündeki en önemli engellerden birinin aşıldığını, ancak sürecin tamamlanması için Kandil’in hâlâ kritik bir başlık olarak durduğunu yazdı.

Selvi’ye göre Kandil, Abdullah Öcalan’ın çağrısına uyacağını açıklayarak PKK’yı feshetme kararı aldı. Ancak bu açıklamanın ardından Kandil’de “darbe mekaniği” devreye girdi. Selvi, örgüt içinde, “Kandil’de dükkânı kapatıp Rojova’da açma” planı yapan unsurların, Suriye’deki süreci sabote etmeye çalıştığı ancak bunda başarılı olamadığını ifade etti.

İmralı sürecinde yeni aşama: Komisyon "geçiş süreci kanunu" için sona yaklaştıİmralı sürecinde yeni aşama: Komisyon "geçiş süreci kanunu" için sona yaklaştı

Bu tabloya dikkat çeken Selvi, Terörsüz Türkiye sürecinin tamamlanabilmesi için Kandil’deki terör baronlarının da tasfiye edilmesi gerektiğini vurguladı. Yaklaşık 40 yıldır örgütü yöneten kadroların ipleri bırakmak istemediğini ancak sürecin onların inisiyatifine bırakılmayacağı anlattı.

Selvi, terör örgütü yöneticilerinin sayısının yaklaşık 200 olduğunu, Murat Karayılan, Cemil Bayık ve Bese Hozat gibi üst düzey isimlerin ise 20 civarında bulunduğunu aktardı. Bu isimlerin üçüncü bir ülkeye mi gideceği yoksa Irak’ta KYB bölgesinde mi barınacağı sorusunun ise zamanla netleşeceğini ifade etti. Yazıda ayrıca, Öcalan’ın da bu konuda çalışmalar yürüttüğünün konuşulduğu ifade edildi.

Süreçte yasal adımlar için ‘olmazsa olmaz’ denilen şartSüreçte yasal adımlar için ‘olmazsa olmaz’ denilen şart

Selvi, sürecin bir sonraki aşamasının Kandil olduğunu belirterek, Kandil tasfiye edilmeden İmralı sürecinin tamamlanamayacağını söyledi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

