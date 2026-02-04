Naghan Alçı'dan depremzedelere skandal sözler!

Gazeteci Nagehan Alçı, deprem bölgesinde YouTube kanalı için yaptığı çekimler sırasında edindiği izlenimleri sosyal medya hesabından paylaştı. Alçı, bölgede acı ve mağduriyetin sürdüğünü ifade ederken bazı depremzedelerde “rehavet” oluştuğunu savundu.

NAGHAN ALÇI'DAN DEPREMZEDELERE SKANDAL SÖZLER!

Paylaşımlarında konteyner kentlerde devlet tarafından sağlanan elektrik, su, ısınma ile gıda ve temel ihtiyaç yardımlarına dikkat çeken Alçı, bu durumun bazı depremzedelerde para harcama refleksinin zayıflamasına yol açtığını ileri sürdü. Bu nedenle, tüm zorluklara rağmen bazı vatandaşların konteynerlerden çıkmak istemediğini iddia etti.

Alçı, hak sahibi olup evleri teslim edilen bazı depremzedelerin de elektrik ve ısınma gibi giderleri karşılamak istemedikleri için yeni ve sağlam konutlara geçmek yerine konteyner yaşamını sürdürdüğünü öne sürdü. Kiracı depremzedelerin ise büyük çoğunluğunun konteyner kentlerden ayrılmak istemediğini ve devletten ev talep ettiğini ifade etti.

Devletin kiracılara, hak sahipleriyle aynı koşullarda konut sağlamasının hem ekonomi üzerinde ağır bir yük oluşturacağını hem de adil olmayacağını savunan Alçı, adalet ile eşitliğin her zaman aynı anlama gelmediğini dile getirdi. Alçı ayrıca, devletin deprem bölgesinde on binlerce modern konut inşa ettiğini, bu konutları gezdiğini ve büyükşehirlerde yüksek bedellere karşılık gelen 3+1 dairelerin bölgede 8–9 bin lira bandında kiralandığını belirtti.

Nagehan Alçı'nın skandal paylaşımındaki o ifadeler şu şekilde: