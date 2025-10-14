Öcalan ziyareti tartışmasında AKP neden sessiz? İşte kulislerde konuşulanlar

AKP kulislerinde son günlerde en çok konuşulan başlıklardan biri, TBMM’de kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun olası İmralı ziyareti oldu. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin çıkışıyla başlayan “Terörsüz Türkiye” süreci kapsamında oluşturulan komisyonda DEM Partili üyelerce, Abdullah Öcalan ile görüşülmesi gerektiği yönünde talepler dile getirildi.

Bahçeli bu çağrıya açık destek verirken, CHP başta olmak üzere muhalefet partileri bu adıma kapı aralamadı. AKP yönetimi ise tartışmayı takip etmekle yetiniyor.

Partinin üst düzey isimleri, kamuoyunda net bir tavır koymaktan kaçınarak gelişmeleri izlemekle yetiniyor.

Ancak kulislerde edinilen bilgilere göre, AKP içinde bu konuda keskin görüş ayrılıkları yaşanıyor.

AKP İÇİNDE FARKLI GÖRÜŞLER VAR

Partinin bazı Kürt kökenli milletvekilleri, Öcalan’ın dinlenmesinin sürece katkı sağlayabileceği görüşünü savunuyor. Bu isimler, “Öcalan’ın sözlerinin hâlâ belirleyici bir etkisi olabilir, süreci doğru yönetirsek bu masada avantaj sağlayabiliriz” diyerek olası ziyarete destek veriyor.

Buna karşın Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yakın isimler bu ihtimale kesinlikle karşı çıkıyor. Onlara göre, Öcalan ile kurulacak doğrudan temas, toplumsal anlamda olumsuz algı yaratabilir, "muhalefet tarafından manipüle edilebilir" ve AKP’yi hedef alan geniş bir kampanyaya dönüşebilir.

Parti içinden bir kaynak, “Öcalan hâlâ nefret objesi. Onunla görüşme görüntüsü, içeriğinden bağımsız olarak anlamından koparılır ve karşımıza bir kara propaganda olarak çıkarılır” ifadelerini kullandı.

DEMİRTAŞ FAKTÖRÜ

Bu noktada AKP’lilerin asıl endişesinin Selahattin Demirtaş olduğu dile getiriliyor. Kulislerde, “31 Mart 2024 seçimlerinde Demirtaş sessiz kalarak ve doğrudan destek açıklamadan CHP adaylarını güçlendirdi, dolaylı bir katkı sundu” yorumları dillendiriliyor. AKP cephesinde, İmralı’da Öcalan ile görüşülmesi halinde muhalefetin “Demirtaş neden dinlenmiyor?” çıkışı yapmasından çekiniliyor.

Böyle bir hamlenin, Demirtaş’ın siyaseten etkisini pekiştireceği, onu daha güçlü bir figür haline getireceği ve muhalefetin eline yeni bir koz vereceği görüşü ağırlık kazanıyor.

Parti içindeki değerlendirmelerde, “Muhalefet Öcalan karşısına Demirtaş’ı koyacak, ‘Biz demokratik siyasetin temsilcisini önerirken onlar örgütün kurucusunu dinlemeyi tercih etti’ diyerek konuyu tersine çevirecek” endişesi dile getiriliyor. Bu yüzden AKP kulislerinde, muhalefetin bu süreçten yeni bir siyasi alan yaratmasının önüne geçilmesi gerektiği vurgulanıyor.

Bazı vekiller ise son dönemde Demirtaş lehine yapılan açıklamaların ve kamuoyu çıkışlarının bir hazırlığa işaret ettiği görüşünde. Onlara göre, muhalefet komisyon sürecini Demirtaş’ın siyasetteki konumunu güçlendirmek için kullanabilir ve AKP’nin bu oyuna gelmemesi gerekiyor.

AKP içinde tartışmaların merkezinde Öcalan’ın dinlenmesi değil, Demirtaş’ın güçlenmesi ihtimali ve muhalefetin bunu kullanması endişesi yer alıyor.

Partide hâkim olan görüş, böylesi bir sürecin muhalefete alan açacağı, CHP ve diğer partilerin alan devşireceği ve AKP’nin tabanda zor bir pozisyona düşeceği yönünde.