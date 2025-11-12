Obezite tedavisinde yeni dönem

Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan "Obezite Üniteleri ve Obezite Cerrahisi Uygulama Üniteleri Hakkında Yönetmelik" Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmelik, obezite tedavi hizmetlerini daha sistematik, güvenli ve bilimsel standartlara dayalı bir yapıya kavuşturmayı amaçlıyor.

ÖNCE MEDİKAL TEDAVİ UYGULANACAK

Yeni düzenlemeyle, tüm obezite birimlerinde "önce diyet, yaşam tarzı değişikliği ve medikal tedavi" ilkesi standart uygulama haline getirildi. Buna göre hastalar öncelikle yaşam tarzı ve beslenme alışkanlıklarının düzenlenmesi, gerekirse psikolojik destek ve medikal tedavi sürecine alınacak. Cerrahi müdahale ise sadece klinik olarak gerekli görülen ve belirli kriterleri karşılayan hastalarda uygulanabilecek.

KLİNİK BAŞARI SİSTEMATİK OLARAK İZLENECEK

Yönetmelik, obezite merkezlerinin yalnızca fiziki koşullarını değil, aynı zamanda tedavinin etkinliğini, güvenliğini ve klinik başarısını da izlemeyi öngörüyor. Merkezler, klinik kalite göstergeleri üzerinden değerlendirilerek "yeterli", "kısmen yeterli" veya "yetersiz" şeklinde sınıflandırılacak. "Yetersiz" bulunan merkezlerin faaliyetleri durdurulabilecek.

OBEZİTE CERRAHİSİ İÇİN SIKI KRİTERLER

Obezite cerrahisi uygulamaları, Sağlık Bakanlığı'ndan "Obezite Cerrahisi Uygulama Belgesi" almış genel cerrahi veya çocuk cerrahisi uzmanları tarafından gerçekleştirilebilecek. Belgeyi alabilmek için belirli sayıda vaka deneyimi, eğitim tamamlama ve bir onay komisyonundan geçme şartı aranıyor.

MULTİDİSİPLİNER EKİP VE ELEKTRONİK TAKİP ŞARTI

Her obezite ünitesinde diyetisyen, psikolog, fizyoterapist, hemşire ve ilgili uzman hekimlerden oluşan bir ekip bulunması artık zorunlu. Ayrıca tüm tedavi süreçleri elektronik kayıt sistemi ile takip edilecek ve yıllık değerlendirmelere tabi tutulacak. Bu sayede tedavi etkinliği dijital olarak izlenebilecek ve ulusal veri elde edilebilecek.