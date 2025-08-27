Hastalanınca hayata küsüp obez oldu! Köpek Mia yaşama pilates ve yüzme ile tutundu

Kaptığı bir virüs nedeniyle kör olan köpek Mia, depresyona girdi. Hareket etmek istemeyip sürekli yemek yiyen Mia, yaşama pilates yaparak ve yüzerek tutundu.

Ankara’da Ömür Ersoy’un 2020'de sahiplendiği köpeği Mia, mart ayında yakalandığı hastalık sonrası görme yetisini kaybetti.

Bulaşan virüsün ardından yaşadığı körlük nedeniyle Mia'nın hareketleri kısıtlandı ve iştahı arttı.

Chihuahua (şivava) cinsi Mia, kısa sürede 2 kilodan 6,5 kiloya çıktı. Ersoy’un veterinere başvurmasıyla Mia için özel bir diyet ve egzersiz süreci başladı.

Ömür Ersoy, köpeğinin mart ayında bir misafire sürekli havlaması üzerine veterinere götürdüğünü belirtti.

Mia’nın kör olduğunu fark ettikleri süreci Ersoy, şöyle anlattı:

  • “Mia 2020 yılında doğdu, 5 senedir bende. Bu mart ayında evimize gelen bir misafire devamlı havladığını ve rahatsızlık duyduğunu fark ettik. Hemen doktora götürdük. Burada artık Mia'nın gözlerinin görmediğini öğrendik. Şeker hastalığından şüphelenilerek kortizon tedavisi uygulandı. Farklı veterinerlere de başvurduk. Mia'nın bir virüs kaparak bu hale geldiğini öğrendik. Gözlerini artık kaybetmişti”

"SÜREKLİ YEMEK YİYİP YATMAK İSTİYOR"

Mia’nın evde görme kaybının çok fark edilmediğini, dışarıda ise durumun açıkça anlaşıldığını söyleyen Ersoy, köpeğinin bu süreçte sürekli yemek yediğini ve hareketsiz kaldığını anlattı:

  • "Artık gezmek ve yürümek istemiyor. Sürekli yemek yiyip yatmak istiyor. Mia, 5 ayda 2 kilodan 6,5 kiloya ulaştı. En sonunda diyet programına başladık. İlk seans sonrası bile hareketlenmelerine başladı. Önce hiç hareket etmiyordu; şimdi koşarak, zıplayarak geliyor. Yani iyiyiz. İnşallah bir sonuç alacağız. İnşallah tedavimiz başarılı olacak” "

"PİLATES VE YÜZMEYE BAŞLADIK"

Veteriner teknikeri ve fizyoterapist Yağmur Denli ise Mia’nın ikinci seansında olduklarını belirterek, “Mia yaklaşık 5 yaşında ve birazcık da yanlış beslenmeye bağlı olarak aşırı kiloları var. Kiloya bağlı olarak da yürüme güçlüğü, solunum problemi, çok hızlı yorulma gibi sağlık problemleri de yaşıyor” dedi.

Denli, uzun süren sağlık sorunları nedeniyle Mia’nın hem yanlış beslenmeden hem de görme kaybından dolayı hareketsiz kaldığını anlatarak şöyle konuştu:

  • “Şimdi genel durumunu kontrol altına alıp bazı ilaç takviyeleri ile destekliyoruz. Aynı zamanda da pilates ve yüzmeye başladık. Çok kontrollü bir şekilde kilo verip tekrardan eski sağlığına kavuşmasını sağlayacağız. Mia, ilk seansına geldiğinde 6 kilo 450 gramdı. Bugün ikinci seans. Seansa girmeden önce tekrardan bir tartımını yaptık. 100 gram vermişiz. Zaten amacımız hızlı kilo vermesi değil, sağlıkla yavaş yavaş kilo vermesi”

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

