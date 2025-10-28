O silahlar kime ait? 'İtirafçı' Hüseyin Gün'e mühimmat fotoğrafları soruldu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca İBB'ye yönelik yürütülen mali soruşturma kapsamında yaklaşık 8 aydır tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun ayrı olarak tutuklandığı 'casusluk' soruşturmasında, 'casus' olduğu iddiasıyla daha önce tutuklanan Hüseyin Gün'e ait olduğu öne sürülen flash bellek içerisinde bulunan silah ve mühimmatlar sorgu esnasında Gün'e soruldu.

Casuslukla suçlanan isim anlattı: AKP’li bakanlarla Londra’da toplantı organize etmiş

"KİM TARAFINDAN, NE ŞEKİLDE YÜKLENDİ BİLMİYORUM"

Yeniçağ’dan Masum Gök’ün haberine göre, emniyette kendisine gösterilen silahlar kendisine sorulan Hüseyin Gün, “Flash bellek bana gösterilmediği için bana ait olup olmadığını bilmiyorum. Ben böyle bir görseli ilk defa gördüm. Fotoğraflar kim tarafından, ne şekilde yüklenmiştir bilmiyorum. Ben herhangi şekilde legal ya da illegal silah ticareti alanında bulunmadım” dedi.

Söz konusu silah ve mühimmatın kime ait olduğu merak konusu olurken, fotoğraflardan silah ve mühimmatların resmi kurumlara ait olmadığı görüldü.

Ancak bu silah ve mühimmatın kime ait olduğu ve ne şekilde temin edildiğine dair bir bilgi sorgu tutanaklarında yer almadı.