O silahlar kime ait? 'İtirafçı' Hüseyin Gün'e mühimmat fotoğrafları soruldu

Yayınlanma:
Casusluk suçlamasıyla tutuklu bulunan Hüseyin Gün'ün sorgusundan silah ve mühimmat fotoğrafları çıktı. Hüseyin Gün, bu fotoğrafların kendisine ait olmadığını söyledi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca İBB'ye yönelik yürütülen mali soruşturma kapsamında yaklaşık 8 aydır tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun ayrı olarak tutuklandığı 'casusluk' soruşturmasında, 'casus' olduğu iddiasıyla daha önce tutuklanan Hüseyin Gün'e ait olduğu öne sürülen flash bellek içerisinde bulunan silah ve mühimmatlar sorgu esnasında Gün'e soruldu.

yeni-proje-71.jpg

"KİM TARAFINDAN, NE ŞEKİLDE YÜKLENDİ BİLMİYORUM"

Yeniçağ’dan Masum Gök’ün haberine göre, emniyette kendisine gösterilen silahlar kendisine sorulan Hüseyin Gün, “Flash bellek bana gösterilmediği için bana ait olup olmadığını bilmiyorum. Ben böyle bir görseli ilk defa gördüm. Fotoğraflar kim tarafından, ne şekilde yüklenmiştir bilmiyorum. Ben herhangi şekilde legal ya da illegal silah ticareti alanında bulunmadım” dedi.

yeni-proje-72.jpg

Söz konusu silah ve mühimmatın kime ait olduğu merak konusu olurken, fotoğraflardan silah ve mühimmatların resmi kurumlara ait olmadığı görüldü.

yeni-proje-74.jpg

yeni-proje-73.jpg

Ancak bu silah ve mühimmatın kime ait olduğu ve ne şekilde temin edildiğine dair bir bilgi sorgu tutanaklarında yer almadı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

