Nisanda süre doluyor: Bolluk kısa sürdü rota değişti

Denizlerde av yasağının Karadeniz, Marmara, Ege'de 1 Eylül'de, Akdeniz'de ise 15 Eylül'de bitmesiyle derya balıkçılar, nisan ayında sona erecek sezonun yarısını geride bıraktı.

Sezonun ilk yarısında balıkçılar, Karadeniz'de hamsi ve Ege'de ise sardalya açısından bereketli bir dönem geçirdi.

Denizlerde son günlerdeki olumsuz hava şartları sebebiyle barınaklara dönen balıkçılar, yaklaşık 10 gün boyunca hem dinlenecek hem de gemi ve ağ onarımı gibi ihtiyaçlarını giderecek.

Hamsiler Türkiye'den kaçtı

"KASIM VE ARALIK AYLARI FIRTINADAN DOLAYI ÇOK İYİ GEÇMEDİ"

Deniz Ürünleri Avcıları Üreticileri Merkez Birliği Başkan Vekili Mehmet Aksoy, Türkiye'nin balıkçılık faaliyetinde önemli bir ülke olduğunu belirtti.

Karadeniz'de hamsi ve Ege'de ise sardalya açısından bereketli bir sezon geçirildiğini ifade eden Aksoy, "Sezona iyi ümitlerle başladık. Sezonun eylül ve ekim ayları iyi geçti. Kasım ve aralık ayları fırtınadan dolayı çok iyi geçmedi. Sezon genel olarak iyi geçti." dedi.

Aksoy, balıkçıların ocak ayının başında yaklaşık 10 günlük araya gittiğini belirterek, tayfanın dinleneceğini, ardından sezona iyi bir moralle devam edeceğini aktardı.

Trabzon’da balık alarmı! Tezgahlarda hamsi yok

"BALIKÇILAR EGE'DE HAMSİ PEŞİNE DÜŞECEK"

Akdeniz'deki avcılığın bu sene istenilen ölçüde olmadığını belirten Aksoy, şöyle konuştu:

"Ege'nin koyu, körfezi ve adaları çok olduğu için balığımız daha verimli olabiliyor. Ege'de hava soğuduğu için hamsi biraz daha lezzetlenebilir. Balıkçılar Ege'de hamsi peşine düşecek. Hamsi dünyanın geçerli balığı. Sardalya Ege'nin milli balığıdır ama Ege de hamsiye alıştı. Ege'de hamsi daha bol tüketilecek gibi geliyor."

"KARADENİZ BALIKÇILARI OLARAK MARMARA VE EGE'YE GELMEYE BAŞLADIK"

Sezonun ilk 4 ayını Karadeniz'de geçiren ve avcılığa Ege'de devam eden Mustafa Turan, av sezonunu iyi geçirdiklerini belirtti. Kalan sürede Ege'de de bereketli bir balıkçılık yapacaklarına inandıklarını dile getirerek, "Geçen sene palamut boldu, bu sene hiç olmadı ama bu sene hamsi boldu." dedi.

Hamsi bolluğu yaşadıklarını fakat deniz ve hava koşulları nedeniyle Karadeniz'deki hamsi avcılığının kısa sürdüğünü dile getiren Turan, "Bolluk kısa sürdüğü için Karadeniz balıkçıları olarak Marmara ve Ege'ye gelmeye başladık. Sezonun Ege'de iyi devam edeceğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.