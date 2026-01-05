Yerel gazete hedef gösterdi, görevliler harekete geçti: Mahallenin 15 yıllık köpeği böyle öldürüldü

Ankara’da bulunan Demetevler metro istasyonunda meydana gelen kan donduran olayda, yıllardır bölgede yaşayan 15 yaşındaki Matmazel isimli köpeğin, ısınmak için girdiği metro istasyonunda güvenlik görevlileri tarafından sopalarla darbedildiği ileri sürüldü. Bunun üzerine kaçmaya çalışan köpeğin yürüyen merdivene sıkıştığı bildirilirken olay yerinde bulunan vatandaşlar tarafından veterinere götürülen köpek, iç kanama nedeniyle yaşamını yitirdi.

Yaşanan vahşete tepki yağarken vatandaşlar güvenlik kameralarının incelenerek sorumluların cezalandırılmasını talep etti.

YEREL GAZETE HEDEF GÖSTERMİŞ!

Korkunç olayın ardından, 15 yaşındaki Matmazel isimli köpeğin, “Polatlı Postası” isimli yerel gazetenin “Demetevler Metrosunu sokak köpekleri bastı” isimli bir habere imza atarak Matmazel isimli köpeği ve bölgede yaşayan diğer sokak köpeklerini hedef gösterdiği ortaya çıktı.

Söz konusu haberde, “Ankara’nın Yenimahalle ilçesinde bulunan Demetevler metro istasyonunda, son günlerde artan sokak köpeği yoğunluğu vatandaşların tepkisine yol açtı. Metro giriş ve çıkışlarında sıkça görülen köpekler için çözüm bekleniyor” ifadeleri kullanılarak sokak köpeklerinin hedef gösterildiği görüldü.

Gazete tarafından yayımlanan özel haberin vatandaşların tepkisini çekmesi üzerine Polatlı Postası’ndan yapılan açıklamada, “Söz konusu haberimizde; bölge halkının metro giriş çıkışlarında yaşadığı tedirginlik, vatandaşların işe ve okula giderken yollarını değiştirmek zorunda kalması ve sosyal medyaya yansıyan görüntüler tarafsız bir gazetecilik anlayışıyla kamuoyuna aktarılmıştır.” ifadelerine yer verilerek “Bir sorunu dile getirmek, o sorunun şiddetle çözülmesini istemek anlamına gelmez.” denildi.

ABB OLAYA İLİŞKİN SORUŞTURMA BAŞLATTI!

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) EGO Genel Müdürlüğü, yaşanan olaya ilişkin inceleme ve soruşturma başlatıldığını ve soruşturmanın selameti açısından iddiaya konu olan kişilerin geçici olarak görevlerinden uzaklaştırıldığını açıkladı.

Elektrik, Gaz ve Otobüs İşletmeleri Genel Müdürlüğü (EGO) tarafından yapılan açıklamada, “Ankara Demetevler Metro İstasyonu’nda bir köpeğin, belediye görevlileri tarafından darp edildiği yönündeki iddialar üzerine Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından derhal inceleme ve soruşturma süreci başlatılmıştır.” denildi.

İddiaya konu alanlardaki kamera kayıtlarının incelendiği bildirilen açıklamada, “Hayvanseverler tarafından köpeğin götürüldüğü veteriner hekimle iletişime geçilmiştir ve konu hakkında detaylı bilgi alınmıştır. Kamuoyunda hiçbir soru işaretine yer bırakmamak adına süreç burada bırakılmamıştır. Hayvanseverlerle yeniden iletişime geçilmiş; 15 yaşındaki “Matmazel” isimli köpeğin, gömüldüğü yerden alınarak, bağımsız ve uzman bir kurum tarafından tekrar ve kapsamlı şekilde incelemek istediğimiz söylenmiştir.” ifadelerine yer verildi.

GÜVENLİK GÖREVLİLERİ GEÇİCİ OLARAK GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI

Ankara Barosu yetkililerinin de sürece dahil olmak adına köpeği gömüldüğü yerden alarak Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi’ne götürdüğünün aktarıldığı açıklamada, “Buradaki yetkililer tarafından sürecin yaklaşık 15 gün sürebileceği bilgisi baro avukatlarına verilmiştir. Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak bu sürenin kısaltılması ve incelemeye öncelik verilmesi resmi olarak talep edilmiştir.” ifadeleri kullanıldı.

Açıklamanın devamında, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından da adli işlem başlatılması adına bakanlık yetkililerine de talep yazısı iletildiği belirtilirken "199 sayılı hayvanları koruma kanunu 28/A maddesi gereğince de bakanlık yetkilileri tarafından işlem başlatılmıştır. Öte yandan, soruşturmanın selameti açısından, iddiaya konu olan kişiler geçici olarak görevlerinden uzaklaştırılmıştır." denildi.






