Vahşetin adresi bu kez Bodrum! 2 yavru köpeği av tüfeğiyle vurdu

Yayınlanma:
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, 85 yaşındaki İ.A. isimli saldırgan, 2 yavru köpeğe av tüfeğiyle ateş etti. Yavru köpeklerden biri hayatını kaybederken diğeri yaralandı. Saldırgan ise, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

AKP ve MHP oylarıyla TBMM Genel Kurulu’ndan geçen ve sokak hayvanların katledilmesinin önünü açtığı için kamuoyunda “katliam yasası” olarak tanımlanan yasanın ardından, sokak hayvanlarına yönelik şiddet katlanarak arttı. Hemen hemen her şehirden, şiddet ve katliam haberleri gelirken yaşanan son vahşet haberi Bodrum’dan geldi.

2 YAVRU KÖPEĞE ATEŞ ETTİ!

Muğla’nın Bodrum ilçesine bağlı Gümüşlük Mahallesi 5056 Sokak'ta bulunan bir arazide meydana gelen korkunç olayda, 85 yaşındaki İ.A. isimli saldırgan, arazideki 2 yavru sokak köpeğine av tüfeğiyle ateş etti.

yavru-kopek1.jpg

YAVRULARDAN BİRİ YAŞAMINI YİTİRDİ!

Saldırı sonucunda yaralanan 2 yavru, çevredeki vatandaşlar tarafından veterinere götürüldü. Veterinerde tedavi altına alınan yavrulardan biri yaşamını yitirdi.

yavru-kopek.jpg

SALDIRGAN TUTUKLANDI!

Jandarma, yaşanan korkunç olayın ardından İ.A. isimli saldırganı gözaltına alırken jandarmadaki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen İ.A., tutuklanarak cezaevine gönderildi.




Kaynak:DHA

