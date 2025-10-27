İnsanlık sınıfta kaldı: 6 aylık vahşet raporu açıklandı!

Hayvan Hakları İzleme Komitesi (HAKİM), 2025’in ocak-haziran dönemini kapsayan hayvan hakkı ihlalleri raporunu yayımladı. Sadece dijital basına yansıyan haberlerin değerlendirildiği rapora göre, ilk 6 ayda farklı türlerden en az 477 bin 952 hayvan yaşam hakkından mahrum bırakıldı.

Raporda 194 arı kovanı ve 94 ton 660 kilogram deniz canlısının da yaşam hakkının ihlal edildiği belirtildi.

ZEHİRLENME, İŞKENCE VE TİCARET...

Hayvanlara yönelik ihlaller arasında işkence, araçla ezme, zehirleme, dövüş ve yasadışı avcılık öne çıktı. En az 318 hayvanın acı verici muameleye maruz kaldığı, 5 bin 852 hayvanın ise yasadışı şekilde ticaretinin yapıldığı tespit edildi. Bu türler arasında köpek, buzağı, maymun, yılan ve tarantula da yer aldı.

Yasadışı avcılıkla en az 4 bin 625 kara hayvanı ile 114 ton 688 kilogram deniz canlısının öldürüldüğü belirlendi.

Rapora göre, insanların kapattığı alanlarda meydana gelen yangın, sel, çökme gibi durumlarda 362 bin 617 hayvan etkilendi. Belediyelere ait barınak ve çöplüklerde çok sayıda köpek cesedi bulundu. Hayvanların ormanlara bırakılarak aç ve susuz bırakıldığı da kaydedildi.

Bu tür olaylarla birlikte kamu kurumlarının ihmali sonucu en az 100 bin 302 hayvanın yaşam hakkı ihlal edildi.

CİNSEL ŞİDDET VE ARAÇLA EZME RAPORDA...

Yılın ilk yarısında tamamı köpek olan en az 13 hayvanın cinsel şiddete uğradığı tespit edildi. Kaza sonucu en az 220, araçla ezilerek en az 10, ateşli silahla vurularak ise en az 42 hayvan öldürüldü. Zehirlenme vakalarında ise en az 237 hayvan ve 56 kovan arı zarar gördü.

HAKİM, ekonomik sıkıntıların etkisiyle hayvan dövüşü adı altında canlılara yapılan işkencenin arttığını belirtti. En az 3 bin 938 horoz, köpek, deve ve boğa; yasa dışı bahis ortamlarında ya da belediye festivallerinde dövüştürüldü.

Balık, yunus, köpekbalığı ve caretta caretta ölümlerinde de artış yaşandığı; bunun iklim krizi ve deniz kirliliğiyle ilişkili olabileceği kaydedildi.

Rapor, 2024’te Hayvanları Koruma Kanunu’nda yapılan ve kamuoyunda “Katliam Yasası” olarak anılan değişikliğin etkilerine de değindi. Belediyelerin sokak hayvanlarını toplama uygulamalarının artık haberleştirilmemesi, bu değişikliğin bir sonucu olarak yorumlandı.

