Hamsiler Türkiye'den kaçtı

Karadeniz’de ve ülke genelinde istavrit, mezgit ve barbunya gibi balıkların bol miktarda avlandığını belirten Samsun Su Ürünleri Kooperatifleri Birliği Başkanı Atıf Malkoç, hamsinin karlı havaların etkisiyle Gürcistan açıklarına göç ettiğini söyledi.

Daha önce dondurulan hamsilerin şu anda tezgahlarda satışa sunulduğunu söyleyen Malkoç, hamsi dışındaki balık türlerinin tezgahlarda taze satıldığını belirterek, şöyle konuştu:

"İstavrit, mezgit ve barbunya gibi balıklar ise şu an oldukça güzel şekilde avlanıyor. Bu türler tezgahlara taze olarak geliyor ve vatandaşlar tarafından günlük olarak tüketiliyor. Hamsi ise havaların bir anda soğumasıyla birlikte yön değiştirerek, Gürcistan açıklarına doğru göç etti. Bu süreçte Karadeniz’de avlanan hamsi miktarı oldukça düşük seviyelerde seyrediyor."

"1 AY DAHA DONDURULMUŞ HAMSİLERİN SATIŞTA OLMASI BEKLENİYOR"

Hamsinin büyük bir bölümünün Gürcistan açıklarına göç etmesi nedeniyle tezgahlardaki balık fiyatlarında kayda değer bir artış yaşanmadığını belirten Atıf Malkoç, şu ifadeleri kullandı: