Hamsiler Türkiye'den kaçtı

Hamsiler Türkiye'den kaçtı
Yayınlanma:
Karadeniz’de havaların aniden soğumasıyla birlikte hamsi yön değiştirerek Gürcistan açıklarına göç etti. Bu nedenle tezgahlarda satılan hamsilerin büyük bölümünü daha önce dondurulmuş ürünler oluşturdu.

Karadeniz’de ve ülke genelinde istavrit, mezgit ve barbunya gibi balıkların bol miktarda avlandığını belirten Samsun Su Ürünleri Kooperatifleri Birliği Başkanı Atıf Malkoç, hamsinin karlı havaların etkisiyle Gürcistan açıklarına göç ettiğini söyledi.

hamsiler-turkiyeden-kacti-2.jpg

Trabzon’da balık alarmı! Tezgahlarda hamsi yokTrabzon’da balık alarmı! Tezgahlarda hamsi yok

Daha önce dondurulan hamsilerin şu anda tezgahlarda satışa sunulduğunu söyleyen Malkoç, hamsi dışındaki balık türlerinin tezgahlarda taze satıldığını belirterek, şöyle konuştu:

"İstavrit, mezgit ve barbunya gibi balıklar ise şu an oldukça güzel şekilde avlanıyor. Bu türler tezgahlara taze olarak geliyor ve vatandaşlar tarafından günlük olarak tüketiliyor. Hamsi ise havaların bir anda soğumasıyla birlikte yön değiştirerek, Gürcistan açıklarına doğru göç etti. Bu süreçte Karadeniz’de avlanan hamsi miktarı oldukça düşük seviyelerde seyrediyor."

hamsiler-turkiyeden-kacti-4.jpg

1 ton hamsi ücretsiz dağıtıldı: Hücum ettiler1 ton hamsi ücretsiz dağıtıldı: Hücum ettiler

"1 AY DAHA DONDURULMUŞ HAMSİLERİN SATIŞTA OLMASI BEKLENİYOR"

Hamsinin büyük bir bölümünün Gürcistan açıklarına göç etmesi nedeniyle tezgahlardaki balık fiyatlarında kayda değer bir artış yaşanmadığını belirten Atıf Malkoç, şu ifadeleri kullandı:

"Şu an Türkiye’de satılan hamsilerin büyük bir bölümü dolaplardan çıkarılan, yani daha önce dondurulmuş hamsilerden oluşuyor. Bunun temel nedeni hamsinin Karadeniz’deki göç hareketiyle birlikte Gürcistan taraflarına gitmiş olması. Bu nedenle yaklaşık 1 ay daha piyasada ağırlıklı olarak dondurulmuş hamsilerin satışta olması bekleniyor. Bu durum nedeniyle tezgahlarda görülen hamsilerin büyük kısmı buzhanelerden çıkarılan ürünlerden oluşuyor. Buna rağmen balık tezgahlarındaki fiyatlar genel olarak standart seviyelerde devam ediyor. Piyasada balık fiyatlarına yönelik ciddi bir artış söz konusu değil, fiyatlar mevcut koşullara göre dengeli bir şekilde sürüyor."

Kaynak:DHA

Gram altında 8 bin lira sesleri: 1. 700 liralık dev sıçrama kapıda
Ünlü televizyoncu Süper Lig'e çıkacak ilk takımı açıkladı: Amedspor'u kutladı
Amedspor'u kutladı
Süper Lig'e çıkacak ilk takımı açıkladı
İstanbul için kar alarmı! Orhan Şen “Daha çok yağacak” diyerek tarih verdi
Ne Almanya ne de Fransa: En yüksek maaşı veren Avrupa ülkesi şaşırttı!
Ne Almanya ne de Fransa: En yüksek maaşı veren Avrupa ülkesi şaşırttı!
Vehbi Koç'un vefat ettiği otel yeniden açılıyor
Vehbi Koç'un vefat ettiği otel yeniden açılıyor
Bu yıl büyük bir tasfiye hazırlanıyor: Yaklaşık elli otomobil markası piyasadan silinecek!
Bu yıl büyük bir tasfiye hazırlanıyor: Yaklaşık elli otomobil markası piyasadan silinecek!
Tamirci iddia ediyor: Şimdiye kadar üretilmiş en iyi dizel motor ne ABD ne de Avrupa arabalarında!
Tamirci iddia ediyor: Şimdiye kadar üretilmiş en iyi dizel motor ne ABD ne de Avrupa arabalarında!
Beşiktaş Stadı'na mirasçı çıktı: Mahkeme başvuruyu kabul etti
Siyasi partilerin üye sayısı açıklandı: Hangi parti ne kadar üye kazandı?
Siyasi partilerin üye sayısı açıklandı: Hangi parti ne kadar üye kazandı?
Kar bitti sananlar yanıldı! İstanbul için net tarih verildi
Türkiye
Ankara'da Venezuela protestosu
Ankara'da Venezuela protestosu
HKP'den ABD Büyükelçiliği önünde Venezuela protestosu!
HKP'den ABD Büyükelçiliği önünde Venezuela protestosu!
İstanbul Boğazı’nda erkek cesedi bulundu: Olayın iç yüzü yürekleri yaktı
İstanbul Boğazı’nda erkek cesedi bulundu: Olayın iç yüzü yürekleri yaktı