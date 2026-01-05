Niğde'de IŞİD operasyonu: 3 kişi tutuklandı
Yayınlanma:
Niğde'de terör örgütü IŞİD'e yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 kişiden 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Niğde'de İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekiplerince IŞİD'e yönelik operasyon düzenlendi.
Yalova'da peş peşe IŞİD operasyonu! Tutuklu sayısı yükseldi
NİĞDE'DE IŞİD OPERASYONUNDA 3 TUTUKLAMA
Niğde Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamasıda, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde terör örgütüne düzenlenen operasyonda H.E.G., A.K.H., T.K. ve B.Z.'nin gözaltına alındığı belirtildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 zanlıdan H.E.G, A.K.H. ve T.K. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
1 KİŞİ SINIR DIŞI EDİLECEK
B.Z. ise sınır dışı edilmek üzere Düzensiz Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezine teslim edildi.
Kaynak:AA