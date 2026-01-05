Niğde'de IŞİD operasyonu: 3 kişi tutuklandı

Niğde'de IŞİD operasyonu: 3 kişi tutuklandı
Yayınlanma:
Niğde'de terör örgütü IŞİD'e yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 kişiden 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Niğde'de İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekiplerince IŞİD'e yönelik operasyon düzenlendi.

Yalova'da peş peşe IŞİD operasyonu! Tutuklu sayısı yükseldiYalova'da peş peşe IŞİD operasyonu! Tutuklu sayısı yükseldi

NİĞDE'DE IŞİD OPERASYONUNDA 3 TUTUKLAMA

Niğde Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamasıda, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde terör örgütüne düzenlenen operasyonda H.E.G., A.K.H., T.K. ve B.Z.'nin gözaltına alındığı belirtildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 zanlıdan H.E.G, A.K.H. ve T.K. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

1 KİŞİ SINIR DIŞI EDİLECEK

B.Z. ise sınır dışı edilmek üzere Düzensiz Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezine teslim edildi.

Kaynak:AA

Uzman isim gününü vererek uyardı: İstanbul'a kar ve dondurucu soğuk geliyor
Süper Kupa’da ilk randevu: Aslan mı Fırtına mı?
Süper Kupa başlamadan buz kesti
2026 memur ve memur emeklisinin zamlı maaşı belli oldu! Enflasyon farkı ortaya çıktı
Polisler durdurduğu aracın bagajına işte bu yüzden dokunuyor
Polisler durdurduğu aracın bagajına işte bu yüzden dokunuyor
Kuyumcular artık bu altını almayacak: Türkiye’nin her yerinde durduruldu
Kuyumcular artık bu altını almayacak: Türkiye’nin her yerinde durduruldu
Gram altında 8 bin lira sesleri: 1. 700 liralık dev sıçrama kapıda
Ünlü televizyoncu Süper Lig'e çıkacak ilk takımı açıkladı: Amedspor'u kutladı
Amedspor'u kutladı
Süper Lig'e çıkacak ilk takımı açıkladı
İstanbul için kar alarmı! Orhan Şen “Daha çok yağacak” diyerek tarih verdi
Türk yapımı dev Acta Pegasus evine doğru yola çıktı
Türk yapımı dev Acta Pegasus evine doğru yola çıktı
Ne Almanya ne de Fransa: En yüksek maaşı veren Avrupa ülkesi şaşırttı!
Ne Almanya ne de Fransa: En yüksek maaşı veren Avrupa ülkesi şaşırttı!
Türkiye
Trump'ın kızı olduğunu iddia eden Özmen'den çağrı: Maduro'yu serbest bırak! Can güvenliğim yok
Trump'ın kızı olduğunu iddia eden Özmen'den çağrı: Maduro'yu serbest bırak! Can güvenliğim yok
Girlevik Şelalesi'nde buz sarkıtları oluştu: Görenleri hayran bıraktı!
Girlevik Şelalesi'nde buz sarkıtları oluştu: Görenleri hayran bıraktı!
Uyuşturucu ticaretinden aranan şahıs rezidanstan çıktı!
Uyuşturucu ticaretinden aranan şahıs rezidanstan çıktı!