Nevşehir'de acı olay: Hamile kadın ölü bulundu

Nevşehir'de trajik bir olay yaşandı. 2000 Evler Mahallesi'nde yaşayan hamile Şeyma K, evinde hareketsiz halde bulundu ve yaşamını yitirdiği tespit eidldi. Eşi Celal K.'nin iş yerinden izin alarak acil ekiplerle eve geldiği ve kapının çilingir yardımıyla açıldığı öğrenildi.

Sakarya'da Filistinlilerin şüpheli ölümü! Bilinçleri kapalı halde bulundular

BEBEK KURTARILAMADI

Olay yerine giren polis ve sağlık ekipleri, hamile Şeyma K.'nin hayatını kaybettiğini tespit etti. Kadının cenazesi, anne karnındaki bebeği kurtarabilmek umuduyla Nevşehir Devlet Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi'ne acilen sevk edildi. Ancak yapılan tüm tıbbi müdahalelere rağmen bebeğin de kurtarılamadığı bildirildi.

Konya'da araç şarampole devrildi: 1 ölü 3 yaralı

KOMBİDE DOĞAL GAZ KAÇAĞI TESPİT EDİLDİ

Olayla ilgili başlatılan incelemelerde, evdeki kombide doğal gaz kaçağı olduğu belirlendi. Şeyma K.'nin cenazesi, ölüm nedeninin kesin olarak tespit edilebilmesi için otopsi yapılmak üzere Nevşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Soruşturma kapsamında gerekli incelemelerin sürdürüldüğü açıklandı.