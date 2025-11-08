Nevşehir'de acı olay: Hamile kadın ölü bulundu

Nevşehir'de acı olay: Hamile kadın ölü bulundu
Yayınlanma:
Nevşehir'de hamile Şeyma K, evinde ölü bulundu. Yapılan incelemelerde kombiden doğal gaz kaçağı tespit edilirken, yapılan tüm müdahalelere rağmen anne karnındaki bebeğin de kurtarılamadığı açıklandı.

Nevşehir'de trajik bir olay yaşandı. 2000 Evler Mahallesi'nde yaşayan hamile Şeyma K, evinde hareketsiz halde bulundu ve yaşamını yitirdiği tespit eidldi. Eşi Celal K.'nin iş yerinden izin alarak acil ekiplerle eve geldiği ve kapının çilingir yardımıyla açıldığı öğrenildi.

Sakarya'da Filistinlilerin şüpheli ölümü! Bilinçleri kapalı halde bulundularSakarya'da Filistinlilerin şüpheli ölümü! Bilinçleri kapalı halde bulundular

BEBEK KURTARILAMADI

Olay yerine giren polis ve sağlık ekipleri, hamile Şeyma K.'nin hayatını kaybettiğini tespit etti. Kadının cenazesi, anne karnındaki bebeği kurtarabilmek umuduyla Nevşehir Devlet Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi'ne acilen sevk edildi. Ancak yapılan tüm tıbbi müdahalelere rağmen bebeğin de kurtarılamadığı bildirildi.

Konya'da araç şarampole devrildi: 1 ölü 3 yaralıKonya'da araç şarampole devrildi: 1 ölü 3 yaralı

KOMBİDE DOĞAL GAZ KAÇAĞI TESPİT EDİLDİ

Olayla ilgili başlatılan incelemelerde, evdeki kombide doğal gaz kaçağı olduğu belirlendi. Şeyma K.'nin cenazesi, ölüm nedeninin kesin olarak tespit edilebilmesi için otopsi yapılmak üzere Nevşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Soruşturma kapsamında gerekli incelemelerin sürdürüldüğü açıklandı.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

99 saniyede şarj olan Aion UT Super satışa çıkıyor: Hem de fiyatı çok uygun
Çin yine yaptı yapacağını!
99 saniyede şarj olan Aion UT Super satışa çıkıyor: Hem de fiyatı çok uygun
Türkiye'nin ünlü havayolu şirketiydi: Resmen iflas etti
Türkiye'nin ünlü havayolu şirketiydi: Resmen iflas etti
Hafta sonu hava nasıl olacak? Uzman isimden pastırma sıcakları ve yağış uyarısı
Yüzde 45 zam öncesi son şans! 2025 fiyatından almak isteyenler kapıda kuyruk oldu
İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Uzman isim tarih verdi!
Seyahat planı yapmadan önce bu listeye göz atın: En güvenli yer belli oldu! Hırsız yok turist çok
Seyahat planı yapmadan önce bu listeye göz atın: En güvenli yer belli oldu! Hırsız yok turist çok
Artık otomobil hırsızları zengin olamayacak: "Mavi bomba" devrede
Hırsızlara şok!
Artık otomobil hırsızları zengin olamayacak: "Mavi bomba" devrede
Galatasaray'a Ajax zaferinden sonra bir müjde daha
Galatasaray'a Ajax zaferinden sonra bir müjde daha
Aşırı güzelleri bekleyen tehlike: Artık vazgeçtiler
Meteoroloji'den uyarı üstüne uyarı! 9 il için tarih verildi
Türkiye
Muğla’da on binlerce şişe sahte içki ele geçirildi
Muğla’da on binlerce şişe sahte içki ele geçirildi
İzmir'de otomobiller çarpıştı: 2 ölü 4 yaralı
İzmir'de otomobiller çarpıştı: 2 ölü 4 yaralı