Sakarya'da Filistinlilerin şüpheli ölümü! Bilinçleri kapalı halde bulundular

Olay, sabah saatlerinde Sapanca ilçesine bağlı Rüstempaşa Mahallesi İpekyolu Caddesi üzerinde bulunan bir site içindeki villada meydana geldi. Villada konaklayan Filistin uyruklu Yousef Zoabı ve Samır Shahwan, yanlarına gelen iki arkadaşı tarafından bilinçleri kapalı halde bulundu.

HASTANEDE HAYATLARINI KAYBETTİLER

Arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine derhal sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan Zoabı ve Shahwan, ambulanslarla Sapanca Devlet Hastanesi ve Sadıka Sabancı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak her iki genç de, doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

KESİN ÖLÜM NEDENİ OTOPSİYLE ORTAYA ÇIKACAK

Polis ekiplerinin yaptığı ilk incelemede, hayatını kaybeden gençlerin vücutlarında herhangi bir kesici, delici alet yarası ya da darp izine rastlanmadığı belirtildi. Bu durum, ölümleri şüpheli hale getirirken, kesin ölüm nedenlerinin yapılacak detaylı otopsi ile ortaya çıkacağı bildirildi. Gençlerin cansız bedenleri, otopsi işlemleri için Sakarya Eğitim ve Araşt-ırma Hastanesi Korucuk Ön Otopsi Merkezi'ne gönderildi. Olayla ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlatıldı.