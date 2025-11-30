Netanyahu köşeye sıkıştı: Af istiyor

Uzun süredir devam eden yolsuzluk davalarıyla karşı karşıya olan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Cumhurbaşkanı Isaac Herzog’a resmi af talebini iletti. Talep, Netanyahu’nun rüşvet, dolandırıcılık ve güveni kötüye kullanma suçlamalarıyla yargılandığı üç ayrı davayı kapsıyor.

Cumhurbaşkanı Herzog’un ofisinden Pazar günü yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanlığı, bunun önemli sonuçları olan olağandışı bir talep olduğunun bilincindedir. İlgili tüm görüşler alındıktan sonra Cumhurbaşkanı talebi sorumlu ve samimi bir şekilde değerlendirecektir" ifadelerine yer verildi.

TRUMP’TAN "AF ÇIKAR" BASKISI

Netanyahu’nun bu hamlesi, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump’ın devreye girmesiyle eş zamanlı gerçekleşti. Trump’ın, Kasım ayı başlarında Herzog’a bir mektup göndererek Netanyahu’nun affedilmesini talep ettiği bildirildi.

Trump ayrıca, Ekim ayında İsrail’e gerçekleştirdiği ziyaret sırasında İsrail parlamentosunda (Knesset) yaptığı konuşmada da Herzog’a benzer bir çağrıda bulunmuştu.

Netanyahu'nun savunma bütçesi kabineyi karıştırdı

YOLSUZLUK VE RÜŞVET SUÇLAMALARI

Netanyahu, İsrail tarihinde görevdeyken yargılanan ilk başbakan olma özelliğini taşıyor. 2019 yılında açılan ve 2020 yılında görülmeye başlanan davalar kapsamında Netanyahu; varlıklı siyasi destekçilerine imtiyaz sağlama karşılığında menfaat temin etmekle suçlanıyor.

İddianamede, Netanyahu’nun iş insanlarından yaklaşık 700.000 şekel (yaklaşık 211.000 ABD Doları) değerinde hediye kabul ettiği öne sürülüyor. Netanyahu ise hakkındaki tüm suçlamaları reddediyor.

YARGILAMA BİTMEDEN AF TALEBİ: HUKUKİ BİR ÇIKMAZ

İsrail’de Cumhurbaşkanlığı makamı büyük ölçüde sembolik bir role sahip olsa da, olağandışı durumlarda hüküm giymiş suçluları affetme yetkisi bulunuyor. Ancak Netanyahu’nun davası henüz sonuçlanmadı ve bir hüküm verilmedi. Bu durum, yargılama sürerken yapılan af başvurusunu hukuki açıdan tartışmalı hale getiriyor.

Video kaydıyla bir açıklama yapan Netanyahu, yargılama sürecinin ülkeyi böldüğünü ve olası bir affın "ulusal birliği yeniden tesis etmeye" yardımcı olacağını savundu. İsrail Başbakanı ayrıca, haftada üç kez mahkemeye çıkma zorunluluğunun dikkatini dağıttığını ve ülkeyi yönetmesini zorlaştırdığını dile getirdi.

Netanyahu’dan Türkiye’yi kızdıracak F-35 açıklaması!

SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?

Netanyahu’nun af başvurusu iki belgeden oluşuyor: Avukatı tarafından imzalanmış detaylı bir mektup ve bizzat Başbakan tarafından imzalanmış bir dilekçe. Belgelerin hukuki görüş alınması amacıyla Adalet Bakanlığı’na gönderileceği, ardından Cumhurbaşkanlığı ofisindeki hukuk danışmanına iletileceği belirtildi. Nihai karar, bu görüşler ışığında Cumhurbaşkanı Herzog tarafından verilecek.

BM'den Netanyahu'nun Suriye'deki gövde gösterisine tepki: Endişe verici

UCM TUTUKLAMA EMRİ GÖLGESİNDE

Netanyahu’nun iç hukuktaki sıkışmışlığına uluslararası baskılar da eşlik ediyor. Lahey merkezli Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM), Kasım 2024’te Gazze’de işlenen savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar nedeniyle Başbakan Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında tutuklama emri çıkarmıştı.