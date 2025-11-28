Netanyahu'nun savunma bütçesi kabineyi karıştırdı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun 10 yıllık savunma bütçesini 350 milyar yeni İsrail şekeli (107,5 milyar dolar) arttırma kararı kabinede tepkiyle karşılandı.

İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Netanyahu'ya "O zaman bütçeyi dengelemek için yapacağım vergi artışının sorumluluğunu üstleneceksin" şeklinde tepki gösterdi.

İsrail askerleri teslim olan iki Filistinliyi vurdu

İSRAİL KABİNESİNDE BÜTÇE GERGİNLİĞİ

İsrail'in savunma bütçesinin gelecek 10 yıl içinde büyük bir artış göstermesinin beklendiği aktarılan haberde, bu nedenle sivil hizmetlerde kesintiler ve bütçeyi finanse etmek için vergilerde bir artış olacağı belirtildi.

Netanyahu'nun 10 yıllık savunma bütçesinin 350 milyar şekel (107,5 milyar dolar) artırılmasına karar verdiği ve bunun 2023 öncesiyle kıyaslandığında yüzde 70'lik bir artış anlamına geldiği vurgulandı.

İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich

Bu, savunma bütçesinde yıllık 35 milyar şekel (10,7 milyar dolardan fazla) artışa işaret ederken planlanan savunma bütçesinin toplamda ne kadar olduğuna ilişkin ise bilgi paylaşılmadı.

MALİYE BAKANI'NDAN NETANYAHU'YA VERGİ SOPASI

Karar, Maliye Bakanı Smotrich ve Savunma Bakanı Yisrael Katz'ın katılımıyla yapılan bir görüşmede alınırken, Netanyahu'nun kararını açıklamasının ardından Smortich ile aralarında tartışma çıktığı ve Smotrich'in karara itiraz ettiği aktarıldı.

Netanyahu'nun "Ben kararımı verdim" diye çıkışması üzerine Smotrich'in "O zaman bütçeyi dengelemek için yapacağım vergi artışının sorumluluğunu üstleneceksin" dediği aktarıldı.