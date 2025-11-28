El Cezire muhabiri, Cenin'deki gazetecilerin aktardığı bilgilere göre, Perşembe günü yaşanan olayda iki Filistinli, saklandıkları bir binadan dışarı çıktı. Görgü tanıkları, gençlerin silahsız olduklarını göstermek için tişörtlerini yukarı kaldırdıklarını, ancak İsrail askerlerinin onlara binaya geri dönmelerini emrettikten hemen sonra ateş açtığını belirtti. Muhabir, "Ve sonra vurularak öldürüldüler. Resmen infaz edildiler" dedi.

Filistin Sağlık Bakanlığı, hayatını kaybedenlerin 26 yaşındaki Al-Muntasir Billah Abdullah ve 37 yaşındaki Youssef Asasa olduğunu açıkladı.

İSRAİL ORDUSU "İNCELİYORUZ" DEDİ BAKAN "TERÖRİSTLER ÖLMELİ" DİYE KUTLADI

İsrail ordusu, olayla ilgili yaptığı açıklamada, Cenin'de "terör ağıyla bağlantılı" kişilere yönelik bir operasyon düzenlendiğini ve "saatler süren bir teslim olma prosedürü" başlatıldığını savundu. Açıklamada, şahıslar binadan çıktıktan sonra "şüphelilere doğru ateş açıldığı" kabul edilirken, "olayın ilgili birimler tarafından inceleneceği" belirtildi. Ancak Filistinli yetkililer, İsrail'in bu tür iç soruşturmalarının genellikle cezasızlıkla sonuçlandığını vurguluyor.

Filistin Dışişleri Bakanlığı, olayı "kasıtlı bir İsrail savaş suçu" olarak nitelendirerek uluslararası toplumu "İsrail'in öldürme makinesini durdurmaya" çağırdı.

İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ise infazı memnuniyetle karşılayarak sosyal medyada, "İsrail güçleri tam olarak onlardan beklendiği gibi davrandı, teröristler ölmeli!" mesajını paylaştı.

BATI ŞERİA'DA ŞİDDET TIRMANIYOR

Bu olay, İsrail'in Gazze'deki savaşının gölgesinde, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere yönelik askeri ve yerleşimci şiddetini artırdığı bir dönemde yaşandı. İsrail ordusu, son iki gündür kuzey Batı Şeria'daki baskınlarında saldırı helikopterleri ve SİHA'lar kullanıyor. Filistin haber ajansı Wafa'ya göre, son operasyonlarda en az 25 Filistinli yaralandı, 100'den fazla kişi de gözaltına alındı.

İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), İsrail'in Cenin, Tulkarem ve Nur Şems mülteci kamplarındaki Filistinlileri zorla evlerinden sürmesinin "savaş suçu ve insanlığa karşı suç" anlamına geldiğini açıkladı. Bir HRW yetkilisi, "Tüm dünya Gazze'ye odaklanmışken, İsrail güçleri Batı Şeria'da etnik temizlik yapıyor" dedi.

Uluslararası Af Örgütü de İsrail'in operasyonlarını "Filistinlilere karşı uygulanan zalim apartheid (ırkçı ayrımcılık) sisteminin bir parçası" olarak tanımladı. Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı (UNRWA) ise İsrail'in bölgedeki sistematik yıkımının uluslararası hukuka aykırı olduğunu ve mülteci kamplarının yapısını zorla değiştirmeyi amaçladığını belirtti.