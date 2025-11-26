İsrail'den itiraf: Ateşkese rağmen 6 Filistinli öldürüldü

Yayınlanma:
İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin güneyindeki işgalini sürdürdüğü Refah kentinde çıkışına izin verilmediği için mahsur kalan, Tel Aviv yönetiminin Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'ndan olduğunu iddia ettiği 5 Filistinliyi ve kuzeyde bir Filistinliyi öldürdüğünü itiraf etti.

Ordudan yapılan açıklamada, Gazze'nin güneyindeki Refah'ın doğusunda sabah saatlerinde bir saldırı gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamada, "muhtemelen" ifadesine yer verilerek tünellerden çıktığı öne sürülen Filistinlilerin silahlı olduğu iddia edildi ve söz konusu kişilerin İsrail ordusu tarafından öldürüldüğü belirtildi.

Ordudan yapılan bir diğer açıklamada, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde İsrail askerlerine yaklaştığı iddia edilen bir Filistinlinin ateş açılarak öldürüldüğü kaydedildi.

REFAH'TA MAHSUR KALAN FİLİSTİNLİLER

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah'ta çok sayıda Filistinli, 10 Ekim'de devreye giren ateşkes sonrasında mahsur kalmış ve İsrail, Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları üyesi olduğunu iddia ettiği Filistinlilerin bölgeden çıkışına, arabulucu ülkelerin çabalarına rağmen, izin vermemişti.

İsrail basınında geçen ay çıkan haberde, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun Refah'ta Sarı Hat'ın gerisinde mahsur kalan Kassam Tugayları üyelerinin silahlarını bırakması karşılığında Gazze'nin batısına güvenli geçişini değerlendirdiği iddia edilmişti.

Bu haberin ardından Netanyahu'nun kabinesindeki bazı aşırı sağcı bakanlar, buna tepki göstererek Başbakan'dan güvenli geçişe izin vermemesi için baskı yapmıştı.

Netanyahu'nun ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Refah'taki yaklaşık 200 Kassam Tugayları üyesinin güvenli geçişini değerlendirdiği yönündeki haberin doğru olmadığı kaydedilmişti.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

