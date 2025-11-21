Netanyahu’dan Türkiye’yi kızdıracak F-35 açıklaması!

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Abu Ali Express isimli bir Telegram kanalına verdiği röportajda, ABD’ye ilişkin konuştu. yönetiminin Suudi Arabistan'a F-35 satışı başta olmak üzere bölgesel meseleler hakkında açıklama yaptı.

Netanyahu, "F-35 satışından önce bize sormadılar, ancak satış gerçekleştiğinde Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile görüştüm ve emin oldum. Muhammed Bin Selman, (ABD Başkanı Donald Trump’tan) istediği her şeyi alamadı." ifadelerini kullanırken Suudi Arabistan’la normalleşmeye ilişkin 'temkinli bir iyimserlik’ ifade etti.

Riyad yönetiminin İsrail ile normalleşme için Filistin Devleti’nin kurulmasını şart koştuğu basına yansırken Netanyahu, bir Filistin devletinin kurulmasına izin vermeyeceklerini ileri sürdü. ABD Başkanı Donald Trump, Suudi Arabistan'a ileride teslim edilmek üzere F-35'lerin yanı sıra 300 tankın satışını içeren anlaşmayı 19 Kasım günü onaylamıştı.

“UZAK BİR İHTİMAL OLDUĞUNU BİLİYORUM”

ABD'nin F-35 savaş uçaklarını Türkiye'ye vereceğine inanmadığını ifade eden Netanyahu, "Mevcut olsa bile bunun çok uzak bir ihtimal olduğunu biliyorum” iddiasında bulundu. Netanyahu, Suudi Arabistan'ın İsrail ile bir çatışma halinde olmadığını ifade ederek söz konusu Türkiye olduğu takdirde F-35 satışına ilişkin tutumlarını daha da sertleştireceklerini öne sürdü.

Suriye ile yürütülen güvenlik anlaşması müzakerelerine de değinen İsrail Başbakanı, "Suriye'nin bizimle bir güvenlik anlaşmasına varma konusunda İsrail kadar, hatta belki daha da fazla çıkarı var." ifadelerini kullandı.

“MAMDANİ TUTUKLAMAKLA TEHDİT ETSE DE NEW YORK’A GELECEĞİM”

Netanyahu, ABD'de New York belediye başkanlığı seçimlerini kazanan sosyalist ve Müslüman Zohran Mamdani'nin Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM) İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hakkındaki tutuklama emrini uygulayacağını açıklaması hakkında da konuştu. Netanyahu, "Zohran Mamdani beni tutuklamakla tehdit etse bile yine de New York'a geleceğim." sözlerini sarf etti .

İsrail'in Gazze Şeridi'nde Filistinlilere soykırım uyguladığını vurgulayan Mamdani, New York şehrinin UCM'nin Netanyahu aleyhindeki tutuklama emirlerini uygulayacağını ve Netanyahu'nun "New York'a ayak basması halinde tutuklanacağını" açıklamıştı.