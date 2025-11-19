BM'den Netanyahu'nun Suriye'deki gövde gösterisine tepki: Endişe verici
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, gün içerisinde sosyal medya hesabından Suriye'de işgal altında olan tampon bölgeyi yaptığı ziyaretin fotoğraflarını paylaştı.
Beraberindeki heyet ile gerçekleştirdiği ziyarete ilişkin paylaşımına Netanyahu, "Her gün İsrail'i kahramanca savunan askerlerle görüştüm. Askerlerimizle gurur duyuyoruz" notunu düştü.
Söz konusu ziyarete Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, tepki gösterdi.
BM'DEN NETANYAHU'NUN TAMPON BÖLGE ZİYARETİNE TEPKİ
Günlük basın toplantısında soruları yanıtlayan Dujarric, Netanyahu'nun ziyaretine ilişkin "Bu aleni ziyaret, en hafif tabirle endişe verici" şeklinde konuştu.
Dujarric, İsrail'i 1974 tarihli geri çekilme anlaşmasına saygı göstermeye çağırarak, "Hatırlayacağınız gibi Güvenlik Konseyi, yakın zamanda kabul edilen 2799 sayılı kararda Suriye'nin tam egemenliği, birliği, bağımsızlığı ve toprak bütünlüğü çağrısında bulunmuştu" dedi.
Kaynak:AA