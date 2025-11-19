BM'den Netanyahu'nun Suriye'deki gövde gösterisine tepki: Endişe verici

Yayınlanma:
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Suriye'deki tampon bölgeyi ziyaret etmesine Birleşmiş Milletler'den tepki geldi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, gün içerisinde sosyal medya hesabından Suriye'de işgal altında olan tampon bölgeyi yaptığı ziyaretin fotoğraflarını paylaştı.

Beraberindeki heyet ile gerçekleştirdiği ziyarete ilişkin paylaşımına Netanyahu, "Her gün İsrail'i kahramanca savunan askerlerle görüştüm. Askerlerimizle gurur duyuyoruz" notunu düştü.

Söz konusu ziyarete Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, tepki gösterdi.

Netanyahu'dan tampon bölgede gövde gösterisiNetanyahu'dan tampon bölgede gövde gösterisi

BM'DEN NETANYAHU'NUN TAMPON BÖLGE ZİYARETİNE TEPKİ

Günlük basın toplantısında soruları yanıtlayan Dujarric, Netanyahu'nun ziyaretine ilişkin "Bu aleni ziyaret, en hafif tabirle endişe verici" şeklinde konuştu.

asf-001.jpg

Dujarric, İsrail'i 1974 tarihli geri çekilme anlaşmasına saygı göstermeye çağırarak, "Hatırlayacağınız gibi Güvenlik Konseyi, yakın zamanda kabul edilen 2799 sayılı kararda Suriye'nin tam egemenliği, birliği, bağımsızlığı ve toprak bütünlüğü çağrısında bulunmuştu" dedi.

Kaynak:AA

