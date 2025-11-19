Netanyahu'dan tampon bölgede gövde gösterisi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Suriye'deki tampon bölgeyi ziyaret etti.

Beraberindeki heyet ile gerçekleştirdiği ziyarete ilişkin açıklama yapan Netanyahu, "Her gün İsrail'i kahramanca savunan askerlerle görüştüm. Askerlerimizle gurur duyuyoruz" dedi.

Gazze’de can kaybı 70 bine dayandı!

NETANYAHU SURİYE'DEKİ TAMPON BÖLGEYİ ZİYARET ETTİ

İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, İsrail'in işgal ettiği Suriye'deki tampon bölgeye gitti.

Netanyahu, X hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün Suriye'deki tampon bölgeyi ziyaret ettim, operasyonel bir brifing aldım ve her gün İsrail'i kahramanca savunan askerlerle görüştüm. Askerlerimizle gurur duyuyoruz" ifadelerini kullandı.

İsrail basınında yer alan haberlere göre; Netanyahu'ya burada Savunma Bakanı Yisrael Katz, Dışişleri Bakanı Gideon Saar ve Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir ve Şin Bet Başkanı David Zini'nin de eşlik etti.