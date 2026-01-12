Narenciyeyi söküp onu ekti: Şimdi İngiltere ve Almanya'ya gönderiyor

Narenciyeyi söküp onu ekti: Şimdi İngiltere ve Almanya'ya gönderiyor
Hatay’da yaşayan 67 yaşındaki Ali Karayanık, narenciye bahçesinin büyük bölümünü kamış tarlasına çevirerek kendi yetiştirdiği kamıştan neyler üretiyor. Hazırladığı el emeği enstrümanları yurt içinin yanı sıra İngiltere ve Almanya’ya da gönderiyor.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde 24 yıldır ney üretimi yapan 67 yaşındaki Ali Karayanık, 2002'de başladığı ney üretiminde istediği kalitede ve sayıda ham maddeyi bulmakta güçlük çekince, evinin arkasındaki 7 dönümlük narenciye bahçesinin 5 dönümünü kamış üretimine ayırdı.

Neyin üflendiği ağızlık olan başpareleri de portakal ağacından yapan Karayanık, el emeği enstrümanlarını kargo yoluyla yurt içi ve yurt dışındaki müşterilerine yolluyor.

"BAHÇEMİN 5 DÖNÜMÜNDEKİ NARENCİYEYİ SÖKÜP KAMIŞ EKTİM"

Karayanık, şöyle konuştu:

"Kamışların azaldığını fark ettim. İlerleyen yıllarda istediğimiz tarzda kamışı bulamayacağımız için bahçemin 5 dönümündeki narenciyeyi söküp kamış ektim. Ney yapımında kullanılan aparatlar ile kılıfları da üretiyorum. Kendi ihtiyacımız için kamış topluyoruz. Fazlasını da ihtiyacı olan arkadaşlara gönderiyorum."

"YURT DIŞINDAN DA İSTEYEN OLUYOR"

Ney üretiminin meşakkatli olduğunu belirterek, "Kamışı yetiştiriyor, kurutuyor, 4 sene bekletiyorum. 4 yıl kuruyan kamışı ney yapıyorum. Başpareleri de yetiştirdiğim portakal ağacından yapıyorum." dedi.

Karayanık, "Neyleri yurt dışından da isteyen oluyor. Tunus, Lübnan, İngiltere ve Almanya'dan talep edenlere gönderiyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak:AA

