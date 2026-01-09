Kuşlar gitti hasat başladı! "Eksi 20 derecede çalışıyoruz"

Yayınlanma:
Göçmen kuşların bölgeden ayrılmasıyla birlikte sıcaklığın eksi 20 dereceye kadar düştüğü Sultan Sazlığı Milli Parkı’nda kamış hasadı başladı.

Göçmen kuşların uğrak merkezlerinden biri olan Erciyes Dağı eteklerinde yer alan Sultan Sazlığı'nda yetişen kamışların hasadına başlandı.

Dondurucu soğuğa rağmen sabahın erken saatlerinde işe koyulan vatandaşlar, 4 metre uzunluğundaki kamışları hasat ediyor. Hasat edilen kamışlar, bağ haline getirilip bölgedeki bir alanda bir araya getiriliyor.

Sazlıkta çalışan 59 yaşındaki Mesut Atasoy, kışın zor şartlarda kamış hasadı yaptıklarını vurguladı.

Hasadın yaklaşık 4 ay devam ettiğini söyleyen Atasoy, "Kamış hasadı 11'inci ayda başlar, şubat sonu gibi biter. Bu dönemde göç ettikleri için kuşlara zarar verilmemiş oluyor. Tabii kışın ürün de yetişmiş oluyor." dedi.

Kar altında hasat devam ediyor: Tanesi 20 kiloya kadar çıkıyorTanesi 20 kiloya kadar çıkıyor

Atasoy, bölgeyi fotoğraf tutkunlarının tercih etmesinden ötürü kuşların turizm açısından oldukça önemli olduğunu dile getirdi.

"EKSİ 10, 15, 20 DERECELERDE DAHİ ÇALIŞIYORUZ"

Kamış hasadının bölge halkına ekonomik katkı sağladığını belirten Atasoy, şu ifadeleri kullandı:

"Elimizden geldiğince her kış sezonunda yapacağız çünkü önce kuşları yaşatmak zorundayız. İnsanlar kışın evinde oturmuyor, kıraathaneyi beklemiyor ve çocukların ekmeğini kazanmak için buralarda çalışıp emek veriyor.

Şartlar çok zor. Sadece orakla olmuyor, teknik makinelerle kesilmesi daha uygun oluyor. Makinelerin girmediği yere orakla giriyoruz. Yağış olmadığı sürece eksi 10, 15, 20 derecelerde dahi çalışıyoruz. Kar oluyor ama soğukta da çalışıyoruz. Saat 09.00'da başlıyoruz, akşam 16.30'da gidiyoruz.

Kışın hava şartları ne kadar zor olsa da işimizi sürekli devam ettiriyoruz. Kuş göçü başlamadan alanı terk edelim diye sıcak soğuk demiyor çalışıyoruz."

Kaynak:AA

