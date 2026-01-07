Kar altında hasat devam ediyor: Tanesi 20 kiloya kadar çıkıyor

Karabük'ün Eskipazar ilçesinde 500 dekar alanda yetiştirilen lahanada bu yıl 1250 ton rekolte amaçlanıyor.

Kendine has aroması, lezzeti, yumuşaklığı ve 20 kilograma kadar baş çıkartabilmesiyle bilinen lahanaya coğrafi işaret alınması için Türk Patent ve Marka Kurumuna da başvuru yapıldı.

Kar altında hasadı süren lahanalar, geleneksel yöntemlerle yetiştiriliyor. Dolması, turşusu ve salatalığı yapılan lahana, üreticiler tarafından toplanarak pazarlarda satışa çıkarılıyor.

İl Tarım ve Orman Müdürü Yasin Önder, Eskipazar lahanasına halk arasında "kelem" denildiğini söyledi.

"REKOLTE HEDEFİMİZ 1250 TON"

Babalar ve Köyceğiz köyleri ağırlıklı olmak üzere ilçede yaklaşık 500 dekar alanda lahana üretimi yapıldığını belirten Önder, "Rekolte hedefimiz 1250 ton. Coğrafi işaret başvurusunu Eskipazar Kaymakamlığıyla yaptık. Eskipazar lahanası, kendine özgü lezzetiyle öne çıkmakta ve bölge tarımına önemli katkı sağlamaktadır." dedi.

"KARABÜK, SAFRANBOLU, ÇERKEŞ VE GEREDE PAZARLARINA GİDİYOR"

Babalar köyü muhtarı Dursun Yaman da 16-20 kilogram arasında gelen lahanaların olduğunu söyleyerek, şöyle dedi:

"Lahanamızın yaprağı ince olur. Özelliği budur. Ata tohumundan yetiştiriyoruz. Köyümüzden lahanalar Karabük, Safranbolu, Çerkeş ve Gerede pazarlarına gidiyor. Allah bereket versin, para kazanıyoruz."

Üretici Ali Besun ise lahanayı doğal yollarla ata tohumundan yetiştirdiklerini belirtti.