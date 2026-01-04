Eber Gölü dondu, hasat bıçak gibi kesildi

Afyonkarahisar Çay, Bolvadin ve Sultandağı ilçelerinin kesişim noktasında, sabahın erken saatlerinde kayıklarını suya indirmek için kıyıya gelen kamış işçileri, alışılagelmiş su sesi yerine doğanın dayattığı sert bir sessizlikle karşılaştı. Türkiye’nin 12’nci büyük su kütlesi olan Eber Gölü’nün yüzeyi, gece boyunca etkili olan dondurucu soğuğun etkisiyle katı bir buz tabakasına dönüşmüştü.

Son dört yıldır kış aylarını akışkan bir formda geçiren göl, termometrelerin eksi 15 dereceyi göstermesiyle birlikte sadece fiziksel bir hal değişimi yaşamadı; aynı zamanda bölgenin ihracat odaklı yerel ekonomisine de geçici bir kilit vurdu.

İHRACAT ZİNCİRİNE 'BUZ' MOLASI

Bölge ekonomisinin can damarlarından biri olan ve yurt dışına ihraç edilen kamışların hasadı, göl yüzeyinin donmasıyla birlikte durma noktasına geldi. Gölün deneyimli kılavuzu Kadir Ateş’in aktardığına göre, kayıklar buzlanma nedeniyle oldukları yerde kilitlendi. Bu durum, geçimini kamış biçerek sağlayan yerel işçiler için zorunlu bir mola ve gelir akışında kesinti anlamına geliyor.

Ateş, sahadaki durumu, "Sıcaklığın geceleri eksi 15 derecelere kadar düşmesi, gölün tamamen donmasına neden oldu. Kayıklar buzlanma nedeniyle kilitlendi. Bu nedenle kamışçılar çalışmalarına mola vermek zorunda kaldı" sözleriyle özetledi.

EKOLOJİK DENGEDE 'GIDA' KRİZİ

Buz tutan göl yüzeyi, sadece insan faaliyetlerini değil, Eber Gölü’nün ev sahipliği yaptığı yaban hayatını da doğrudan etkiliyor. Suyun üzerini kaplayan kalın buz tabakası, gölde yaşamını sürdüren su kuşlarının besin kaynaklarına erişimini kesti. Kadir Ateş, kuşların yem bulmakta güçlük çektiğini belirterek, don olayının ekosistem üzerindeki baskısına dikkat çekti.

Gölün yüzeyindeki buz tabakasının kalınlığı ve stabilitesi henüz tam olarak test edilmediği için, şu an göle girmek "zor ve çok tehlikeli" olarak nitelendiriliyor.

EMEK YOĞUN ÜRETİMDE YÖNTEM DEĞİŞİKLİĞİ

Meteorolojik veriler soğuk havanın etkisini sürdüreceğini işaret ederken, yerel üreticiler çalışma metotlarını değiştirmeye hazırlanıyor. Kayıkların hareket edemediği bu yeni coğrafi gerçeklikte, hasat işleminin "kızaklı yöntem" ile devam etmesi planlanıyor.

Kadir Ateş, sürecin geleceğine dair şu teknik detayı paylaştı:

"Soğukların önümüzdeki günlerde devam etmesiyle kızaklı çalışmalar başlar. Buz üstünde kamış biçilir ve kızak yöntemiyle kamışlar kıyıya aktarılır."