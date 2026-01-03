Öyle bir soğuk geldi ki tüm çamaşırlar dondu! Rekor o ilimizden geldi

Meteorolojik verilere göre Göle’de akşam saatlerinde eksi 30,5 derece olan sıcaklık, ilerleyen saatlerde eksi 39,7’ye kadar geriledi. Türkiye’nin en soğuk yerleri sıralamasında Göle’yi, eksi 33,8 derece ile Sivas’ın Altınyayla ilçesi ve eksi 33,2 derece ile yine Göle’ye bağlı Yavuzlar köyü izledi.

İLÇE SAKİNLERİ SOĞUKLA MÜCADELE EDİYOR

Dondurucu havaya karşı vatandaşlar farklı yöntemlerle önlem almaya çalıştı. Göle’de yaşayan Güven Şimşek, ilçenin eksi 39,7 ile kendi rekorunu kırdığını ifade ederken, seyyar tablasının önünde soba yakarak ısınmaya çalışan Alican Özen, havayı bir nebze olsun ısıtabilmek için bu yönteme başvurduğunu söyledi. Soğuğun eksi 50 derece olarak hissedildiğini belirten Külhan İnal ise kamyonetinin donmasını engellemek için aracını günde 3-4 kez çalıştırmak zorunda kaldığını dile getirdi.

ARDAHAN VE İLÇELERİNDE GECE ÖLÇÜMLERİ

Gece boyunca yapılan ölçümlere göre bölgedeki en düşük sıcaklıklar şu şekilde kaydedildi:

Göle: -39,7

Çıldır: -30,1

Ardahan Merkez: -28,7

Hanak: -25,4

Damal: -23,2

GÜNLÜK YAŞAM FELÇ OLDU

Ardahan kent merkezinde sıcaklığın eksi 28,7’ye düşmesiyle birlikte hayat olumsuz etkilendi. Balkonlara asılan çamaşırların askıda donduğu kentte, ev ve iş yerlerinin camları buzla kaplandı. Özellikle sabah saatlerinde sürücüler araçlarını çalıştırmakta büyük güçlük çekerken, ulaşımda da zor anlar yaşandı.