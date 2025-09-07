Muğla'da acı kaza: Anne ve 2 yaşındaki oğlu yaşamını yitirdi

Muğla Seydikemer’de uçurumdan yuvarlanan otomobildeki Songül Karcı Gergin ve 2 yaşındaki oğlu Talha Taha’nın hayatını kaybettiği öğrenildi. Kazada, 3'ü çocuk, 4 kişinin de yaralandı bildirildi.

50 METRELİK UÇURUMA YUVARLANDI

Kazanın, saat 12.30 sıralarında Yaka Mahallesi'nde meydana geldiği belirtiliyor. Buna göre Serpil Karcı’nın kontrolünü yitirdiği 48 M 0806 plakalı otomobil, yaklaşık 50 metrelik uçuruma yuvarlandı.

ANNE VE OĞLU HAYATINI KAYBETTİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrolünde, çarpmanın etkisiyle otomobilden dışarı fırladığı belirlenen Songül Karcı Gergin ile oğlu Talha Taha yaşamını yitirdi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Serpil Karcı ile Songül Karcı Gergin'in yaralanan 3 çocuğu ise çevre hastanelere kaldırıldı. Yetkililer tarafından Muğla’da yaşanan kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Mardin'de feci kaza: Motosiklet sürücüsü can verdi!

"Ölüm virajı" yine can aldı: 5 günde 4'üncü kaza