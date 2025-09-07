"Ölüm virajı" yine can aldı: 5 günde 4'üncü kaza

"Ölüm virajı" yine can aldı: 5 günde 4'üncü kaza
Yayınlanma:
Antalya'nın Manavgat ilçesinde, mahalle halkının ve muhtarın "Sürekli kaza oluyor, tedirginiz" diye isyan ettiği virajda bir facia daha yaşandı. Son 5 gün içinde 4'üncü kazanın meydana geldiği tehlikeli noktada şarampole devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti, yanındaki Kolombiya uyruklu kadın ise ağır yaralandı.

Kaza, D-687 kara yolu Beydiğin Mahallesi'ndeki, bölge halkının korkulu rüyası haline gelen virajda meydana geldi. Hakan Duran Özçelik'in (53) kullandığı 17 AHH 772 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

resim-2025-09-07-155120929.png

İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde sürücü Hakan Duran Özçelik'in kaza yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti.

Kazada ağır yaralanan ve araçta yolcu olarak bulunan Kolombiya uyruklu Astrid Carolina Piedrahi̇ta Uribe (35) ise ilk müdahalenin ardından ambulansla Serik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Uribe'nin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

MUHTAR DUMAN: MAHALLE HALKI OLARAK TEDİRGİNİZ

Kazanın ardından bölgeye gelen Beydiğin Mahalle Muhtarı Süleyman Duman, gazetecilere yaptığı açıklamada yetkililere seslenerek isyanını dile getirdi. Aynı virajda sürekli olarak kazalar yaşandığını vurgulayan Duman, şunları söyledi:

"Bu virajda sürekli kazalar yaşanıyor. Son 5 günde ölümlü ve maddi hasarlı 4 kaza yaşandı. Mahalle halkı olarak tedirginiz."

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

