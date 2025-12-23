Yargıtay tarikat sitesi için kararını verdi: Menzil şeyhi ikinci kez harekete geçti

Yargıtay tarikat sitesi için kararını verdi: Menzil şeyhi ikinci kez harekete geçti
Menzil'de miras kavgası büyüyerek devam ederken Yargıtay tarikat sitesi için kararını verdi. Adıyaman'daki Buhara Evleri'nin yönetimini devralan Menzil şeyhi ikinci kez harekete geçti.

Menzil tarikatı Elhüseyni kardeşlerin büyük ağabeyi ve tarikatın lideri Saki Elhüseyni ile Mübarek ve Fettah Elhüseyni arasındaki miras kavgasıyla gündem olmaya devam ediyor.

Geçtiğimiz aylarda Saki Elhüseyni tarafından tarikat köyünden kovulduğu için Marmara bölgesinde yeni bir köy kurmayı hedeflediği iddia edillen Mübarek Elhüseyni ile Fettah Elhüseyni ağbeylerine karşı bir davayı kaybetti. "Buhara Evleri" yönetimi için karar verildi.

YARGITAY TARİKAT SİTESİ İÇİN KARARINI VERDİ

Menzil tarikatına ait, Adıyaman'ın Kahta ilçesi Göçeri köyünde bulunan "Buhara Evleri" kardeşlerin miras davasına konusu oldu. 41 bloklu, 876'sı 2+1, 120'si 3+1 ve 8'i 4+1 olarak inşa edilen toplam bin 4 daire daireli sitenin yönetimi konusunda anlaşmazlık çıktı.

Anlaşmazlık mahkemeye taşınırken site yönetiminin bir dönem Saki Elhüseyni'nin grubu Serhendi Vakfında olduğu, daha sonra Mübarek Elhüseyni'nin grubu Semerkand Vakfı'na geçtiği öğrenildi. Cumhuriyet'in haberine göre; Serhendi grubunun, bu geçişin "sahte imzalarla yönetim değişimine" yol açtığı iddiasıyla dava açıldığı ifade edildi.

Yaklaşık iki yıl süren süreçte, Yargıtay 5. Hukuk Mahkemesi'nin 20 Aralık'ta verdiği kararla evlerin yönetiminin yeniden Serhendi Vakfı'na geçtiği kaydedildi. Kararın ardından S.S. Buhara Evleri Gayrimenkul İşletme Kooperatifi tarafından yeni yönetim kurulu başkanı ve başkan yardımcısının atandığı, ilk toplantının da kararın ardından yapıldığı belirtildi.

MENZİL ŞEYHİ İKİNCİ KEZ HAREKETE GEÇTİ

Edinilen bilgiye göre, görevden alınan yönetimin yeni yönetime "gerekli bilgi, belge ve defterleri" sunmadığı öne sürüldü.

Bunun üzerine yeni yönetim kurulunun, eski yönetim kurulu hakkında suç duyurusunda bulunma kararı aldığı bildirildi.

