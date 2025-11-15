Muğla semalarında esrarengiz mor-yeşil ışıklar!

Fethiye'de, gökyüzünde belirlen mor ve yeşil ışıklar dikkat çekti. Işıkların kuzey ışıkları olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, gökyüzünde mor ve yeşil ışıklar belirdi. İlk kez görenleri şaşkına çeviren ışıkların, güneşteki patlamaların etkisiyle meydana gelen güçlü jeomanyetik fırtına sonrası oluşan kuzey ışıkları olabileceği düşünüyor.

HAYRANLIKLA İZLENDİ

Fethiye’nin Çiftlik Mahallesi semalarında akşam saatlerinde semada beliren renkli ışıklar, gökyüzünü izleyen insanlar tarafından hayranlıkla karşılandı. Mor ve yeşil renklerin oluşturduğu görsel şölen bir yandan hayranlıkla izlenirken bir yandan da merak konusu oldu.

Dün gece gökyüzü şovdaydı: 12 Kasım gecesi Dünya 20 yılın en güçlü “yamyam fırtınasıyla” sarsıldıDün gece gökyüzü şovdaydı: 12 Kasım gecesi Dünya 20 yılın en güçlü “yamyam fırtınasıyla” sarsıldı

Alaska semalarında büyüleyici dans: Kuzey Işıkları gökyüzünü aydınlattıAlaska semalarında büyüleyici dans: Kuzey Işıkları gökyüzünü aydınlattı

Işıklar bölgede bulunan birçok kişi tarafından cep telefonlarıyla kaydedildi ve sosyal medyada paylaşıldı. Bölgedeki vatandaşlar, gökyüzünde beliren bu ışıkların nadir görülen bir doğa olayı olduğunu belirterek, uzun süre izlediklerini ifade etti.

KUZEY IŞIKLARI OLMA İHİMALİ DEĞERLENDİRİLİYOR

Gökyüzündeki ışıkların, güneşteki patlamaların etkisiyle meydana gelen güçlü jeomanyetik fırtına sonrası oluşan kuzey ışıkları olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

