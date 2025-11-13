Dün gece gökyüzü şovdaydı: 12 Kasım gecesi Dünya 20 yılın en güçlü “yamyam fırtınasıyla” sarsıldı

Dünya Güneş'ten gelen parçacık, enerji ve manyetik alanların patlaması sonucu oluşan ve Dünya'nın manyetik alanının (manyetosfer) koruyucu kılıfını bozan büyük bir 'jeomanyetik fırtına'nın etkisi altında.

Bu tür fırtınalar, Güneş'ten gelen koronal kütle atımı (CME) veya güçlü güneş rüzgarının Dünya'nın manyetosferine çarpmasıyla oluşur ve çevremize ani bir enerji ve yüklü parçacık transferine neden olur.

Ancak bir de şu var: Teknolojik altyapı etkilenebilir; GPS navigasyonu, iletişim uyduları, radyo bağlantıları ve hatta elektrik şebekeleri bile kesintiye uğrayabilir.

İngiliz Jeoloji Araştırmaları Kurumu (BGS), fırtınanın şimdiden iletişim ve uydu navigasyonunu aksattığını belirterek tahminini en üst seviyeye çıkardı.

Ayrıca, birincisini besleyen ikinci bir jeomanyetik 'yamyam fırtınasının' öğleden sonra erken saatlerde İngiltere'ye ulaştığı ve bunun 20 yılın en büyüklerinden biri olduğu söyleniyor.

Fırtına, İngiltere'nin bazı bölgelerinde gece boyunca etkileyici Aurora Borealis görüntülerine yol açtı .

BGS'ye göre İskoçya, Kuzey İngiltere ve Kuzey İrlanda'daki insanlar ışığı görme konusunda en iyi şansa sahipti.

Güneş fırtınaları Güneş'ten Dünya'ya 17 saat gibi kısa bir sürede ulaşabilir ancak bazen çok daha uzun sürebilir.

son fırtınanın en yüksek seviyesi G5'e ulaşabilir. Bu seviye, olası elektrik kesintileri ve GPS sorunlarının günlerce sürebileceği uyarısında bulunuyor.