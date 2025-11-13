Dün gece gökyüzü şovdaydı: 12 Kasım gecesi Dünya 20 yılın en güçlü “yamyam fırtınasıyla” sarsıldı

Dün gece gökyüzü şovdaydı: 12 Kasım gecesi Dünya 20 yılın en güçlü “yamyam fırtınasıyla” sarsıldı
Yayınlanma:
Güneş parlaması nadir görülen Aurora Borealis'e neden olarak Avrupa genelindeki teknoloji sistemlerini ciddi anlamda tehdit etti.

Dünya Güneş'ten gelen parçacık, enerji ve manyetik alanların patlaması sonucu oluşan ve Dünya'nın manyetik alanının (manyetosfer) koruyucu kılıfını bozan büyük bir 'jeomanyetik fırtına'nın etkisi altında.

Bu tür fırtınalar, Güneş'ten gelen koronal kütle atımı (CME) veya güçlü güneş rüzgarının Dünya'nın manyetosferine çarpmasıyla oluşur ve çevremize ani bir enerji ve yüklü parçacık transferine neden olur.

ekran-goruntusu-2025-11-13-130552.png

Ancak bir de şu var: Teknolojik altyapı etkilenebilir; GPS navigasyonu, iletişim uyduları, radyo bağlantıları ve hatta elektrik şebekeleri bile kesintiye uğrayabilir.

İngiliz Jeoloji Araştırmaları Kurumu (BGS), fırtınanın şimdiden iletişim ve uydu navigasyonunu aksattığını belirterek tahminini en üst seviyeye çıkardı.

Ayrıca, birincisini besleyen ikinci bir jeomanyetik 'yamyam fırtınasının' öğleden sonra erken saatlerde İngiltere'ye ulaştığı ve bunun 20 yılın en büyüklerinden biri olduğu söyleniyor.

35501208.jpg

Fırtına, İngiltere'nin bazı bölgelerinde gece boyunca etkileyici Aurora Borealis görüntülerine yol açtı .

BGS'ye göre İskoçya, Kuzey İngiltere ve Kuzey İrlanda'daki insanlar ışığı görme konusunda en iyi şansa sahipti.

35500809.jpg

Güneş fırtınaları Güneş'ten Dünya'ya 17 saat gibi kısa bir sürede ulaşabilir ancak bazen çok daha uzun sürebilir.

son fırtınanın en yüksek seviyesi G5'e ulaşabilir. Bu seviye, olası elektrik kesintileri ve GPS sorunlarının günlerce sürebileceği uyarısında bulunuyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Ayda 43 bin lira geliri olana Avrupa ülkesi oturma izni veriyor: 5 yıl sonra da vatandaş yapacak
Ayda 43 bin lira geliri olana Avrupa ülkesi oturma izni veriyor: 5 yıl sonra da vatandaş yapacak
Meteoroloji haritayı güncelledi! Yoğun kar geliyor: Bugün başlayacak
Atatürk'ün hediyesi bu bayramları kaldırdılar: Tarihe karıştı
Atatürk'ün hediyesi bu bayramları kaldırdılar: Tarihe karıştı
Ahmet Ercan'dan sıkıntılı ilçeler listesi! Buralardan ev almayın, kiraya çıkmayın!
5 bin 856 lira ceza ödememek için son üç gün
5 bin 856 lira ceza ödememek için son üç gün
İsa Karakaş emeklilere yapılacak garanti zammı açıkladı: Seyyanen zam var mı?
İsa Karakaş emeklilere yapılacak garanti zammı açıkladı: Seyyanen zam var mı?
Elektrikli araçlar ikinci el pazarını nasıl ele geçirdi?
Elektrikli araçlar ikinci el pazarını nasıl ele geçirdi?
Son Dakika | Ali Koç ve Akın Gürlek görüştü
Meteoroloji'den 3 il için daha 'kuvvetli yağış' uyarısı: Yağışlı günler geri döndü
Geleceğin SUV’u Tokyo'da sahneye çıktı: Dünya şaşkın!
Geleceğin SUV’u Tokyo'da sahneye çıktı: Dünya şaşkın!
Yaşam
iPhone Air mutlak inceliğin peşinde
iPhone Air mutlak inceliğin peşinde
Atatürk'ün hediyesi bu bayramları kaldırdılar: Tarihe karıştı
Atatürk'ün hediyesi bu bayramları kaldırdılar: Tarihe karıştı