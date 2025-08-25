Muammer Ketenci'den Uşak'ta büyük defile

Uşak’ın Eşme ilçesinde düzenlenen 27. Uluslararası Eşme Kilim, Kültür, Sanat ve Turizm Festivali kapsamında modacı Muammer Ketenci, “Dünden Bugüne Eşme Kadını” defilesi gerçekleştirdi.

Defilede 15 manken yer alırken Ketenci, geçmiş dönem Anadolu kadınının giydiği kıyafetlerin motiflerini günümüz kadın giyim tarzına uyarlayarak 30 parçalık bir koleksiyon hazırladı. Defilenin ardından Eşme Belediye Başkanı Yılmaz Tozan sahnede açıklamalarda bulundu.

Tozan, “Eşme’ye renk katmaya devam edeceğiz. Önümüzdeki yıllarda yine birlikte olacağız. Bu yıl Muammer Bey’le ‘Eşme Kadını Defilesi’nin ikincisini düzenledik. Şimdi geleneksel Eşme kilimimizi kendisine hediye edeceğiz. Ayrıca kendisi adına 10 adet fidan diktik, burası çok önemli, bunun belgesini de kendisine takdim etmek istiyorum" dedi.

''BU İLÇEYİ ÇORAKŞATIRMAYACAĞIZ''

Tozan, "Bölgemiz her geçen gün çoraklaşıyor. Belediye bütçemizden zeytin ve çam fidanları almayı sürdüreceğiz. Belediye personelimizle, Eşme hemşehrilerimizle gerekirse her gün fidan dikmeye devam edeceğiz. Eşme ilçemizi tekrar yeşille buluşturacağız ve çoraklaştırmayacağız. Muammer Bey’e teşekkür ediyorum" ifadesini kullandı.

Uşak ve çevre illerden gelen sanatseverlerin takip ettiği defile, izleyicilerden ilgi gördü.

