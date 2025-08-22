Uşak'ı kurutan şirkete ne istediyse vermişler: KDV istisnası, vergi muafiyeti, faiz desteği...

Cengiz Karagöz - Halktv.com.tr - ÖZEL HABER

Uşak’ın en önemli içme suyu kaynağı olan Küçükler Barajı kurudu. Belediye, kent genelinde saat 16.00 ile 22.00 arasında şebekeye su verileceğini duyurdu. Barajdaki suyun tükenmesi, yıllardır çevresel etkileri ve yoğun su kullanımı nedeniyle tartışma konusu olan Uşak-Eşme-Ulubey hattındaki altın madeni faaliyetlerini yeniden gündeme geldi.

SANİYEDE 700 LİTRE SU TÜKETİYOR

265 bin nüfusu olan Uşak şehir merkezinin yıllık su tüketimi 11,9 milyon metreküp. Ancak 2006’dan bu yana bölgede altın çıkaran Kanadalı Eldorado Gold'a bağlı TÜPRAG şirketine ait Kışladağ Altın Madeni, kuyulardan her yıl 1,13 milyon metreküp su çekiyor. Kışladağ Altın Madeninin faaliyete geçmesiyle beraber 7 tane sondaj kuyusu açıldığı belirtildi. Uzmanlar ise bu kuyuların su tüketiminin ise saniyede 700 litre civarında olduğuna dikkat çekiyor.

1.6 MİLYAR TL'LİK YATIRIM TEŞVİK BELGESİ VERİLMİŞ!

Tartışmalar sürerken, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın 2019'da TÜPRAG’ın doğrudan bu maden için yatırım teşvik belgesi verildiği öğrenildi. 1 milyar 640 milyon TL tutarındaki yatırım için şirkete; KDV istisnası, gümrük vergisi muafiyeti, faiz desteği, yüzde 90 vergi indirimi, yüzde 50 oranında Yatırıma Katkı Oranı ve 7 yıl boyunca sigorta primi işveren hissesi desteği gibi birçok ayrıcalık tanındı. Teşvik kapsamında şirketin yıllık 8 ton altın üretmesi öngörüldüğü ifade edildi.