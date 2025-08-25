Gediz Nehri kurudu, barajlar kritik seviyede

Türkiye, iklim değişikliğinin yol açtığı kuraklığın pençesinde zor günler geçiriyor. Yetersiz yağışlar ve aşırı sıcaklıklar, göl ve barajlardaki su seviyelerini ciddi şekilde düşürüyor. Özellikle İç Batı Anadolu'nun can damarı Gediz Nehri, kuraklığın etkisiyle yer yer tamamen akmaz hale gelirken, İzmir'in içme suyu için kritik öneme sahip Gördes Barajı'nda kullanılabilir su neredeyse tükendi. Kuruyan nehir yatakları ve boşalan barajlar, havadan görüntülendi.

Gediz Nehri, Murat, Eğriöz ve Şaphane dağlarından doğarak Kütahya, Uşak, Manisa ve İzmir’den geçip Ege Denizi'ne ulaşıyor. Yaklaşık 1 milyon 200 bin dekar tarım arazisinin sulanmasında hayati bir rol oynayan nehir, bu yıl özellikle Manisa'nın Salihli ilçesindeki Demirköprü Barajı'ndan sonraki bölümlerde ve Turgutlu çevresinde kilometrelerce akışını durdurdu. Nehir, 2007 ve 2021 yıllarında da benzer kuraklık krizleriyle karşı karşıya kalmış, haftalarca akmaz hale gelmişti.

"BUNLARIN HEPSİ KURAKLIĞIN NETİCESİ"

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Çevre Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Vedia Nuket Tirtom, kuraklığın tarım ve sanayi kenti Manisa’da ciddi bir tehdit oluşturduğunu vurguladı. Tirtom, geçmişte 100 metre derinlikte ulaşılan yer altı suyunun artık 500 metreye kadar indiğini belirtti.

Prof. Dr. Tirtom barajlardaki durumun vahametini ise şu sözlerle özetledi:

"Demirköprü Barajı'nda yüzde 5, Avşar Barajı'nda yüzde 8, Gördes Barajı'nda ise yüzde 1'in altında su bulunuyor. Akarsularımız kuruyor, orman yangınları artıyor, bunların hepsi kuraklığın neticesi."

ACİL ÖNLEM ÇAĞRISI

Tirtom, tarımsal üretim ve içme suyu kaynaklarının korunması için acil önlemler alınması gerektiğini ifade etti. Tirtom, damla sulama sistemlerinin yaygınlaştırılmasını, yer altı suyunun korunmasını ve Manisa’da daha az suya ihtiyaç duyan ürünlerin ekiminin teşvik edilmesini önerdi.

"SUSUZLUK KAPIMIZI ÇALACAK"

"Kuraklık devam ettikçe ve barajlardaki su seviyeleri düştükçe, susuzluk kapımızı çalacak" uyarısında bulunan Tirtom, İzmir'de yaşanan su kesintilerinin Manisa'da da yakın gelecekte gündeme gelebileceğini belirtti. Tarımsal üretimdeki olası aksamaların ekonomik sorunlara yol açabileceği konusunda da uyardı.

TASARRUFUN ALTINI ÇİZDİ

Türkiye’nin su kaynaklarını korumak için topyekün bir mücadele gerektiğinin altını çizen Tirtom, su tasarrufu ve etkin sulama yönetiminin hayati önem taşıdığını vurguladı.