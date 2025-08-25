Gediz Nehri kurudu, barajlar kritik seviyede

Gediz Nehri kurudu, barajlar kritik seviyede
Yayınlanma:
Ege Bölgesi'nin Büyük Menderes'ten sonraki ikinci büyük akarsuyu olan Gediz Nehri, kuraklığın etkisiyle bazı kesimlerde kurudu.

Türkiye, iklim değişikliğinin yol açtığı kuraklığın pençesinde zor günler geçiriyor. Yetersiz yağışlar ve aşırı sıcaklıklar, göl ve barajlardaki su seviyelerini ciddi şekilde düşürüyor. Özellikle İç Batı Anadolu'nun can damarı Gediz Nehri, kuraklığın etkisiyle yer yer tamamen akmaz hale gelirken, İzmir'in içme suyu için kritik öneme sahip Gördes Barajı'nda kullanılabilir su neredeyse tükendi. Kuruyan nehir yatakları ve boşalan barajlar, havadan görüntülendi.

Gediz Nehri, Murat, Eğriöz ve Şaphane dağlarından doğarak Kütahya, Uşak, Manisa ve İzmir’den geçip Ege Denizi'ne ulaşıyor. Yaklaşık 1 milyon 200 bin dekar tarım arazisinin sulanmasında hayati bir rol oynayan nehir, bu yıl özellikle Manisa'nın Salihli ilçesindeki Demirköprü Barajı'ndan sonraki bölümlerde ve Turgutlu çevresinde kilometrelerce akışını durdurdu. Nehir, 2007 ve 2021 yıllarında da benzer kuraklık krizleriyle karşı karşıya kalmış, haftalarca akmaz hale gelmişti.

"BUNLARIN HEPSİ KURAKLIĞIN NETİCESİ"

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Çevre Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Vedia Nuket Tirtom, kuraklığın tarım ve sanayi kenti Manisa’da ciddi bir tehdit oluşturduğunu vurguladı. Tirtom, geçmişte 100 metre derinlikte ulaşılan yer altı suyunun artık 500 metreye kadar indiğini belirtti.
Prof. Dr. Tirtom barajlardaki durumun vahametini ise şu sözlerle özetledi:

"Demirköprü Barajı'nda yüzde 5, Avşar Barajı'nda yüzde 8, Gördes Barajı'nda ise yüzde 1'in altında su bulunuyor. Akarsularımız kuruyor, orman yangınları artıyor, bunların hepsi kuraklığın neticesi."

ACİL ÖNLEM ÇAĞRISI

Tirtom, tarımsal üretim ve içme suyu kaynaklarının korunması için acil önlemler alınması gerektiğini ifade etti. Tirtom, damla sulama sistemlerinin yaygınlaştırılmasını, yer altı suyunun korunmasını ve Manisa’da daha az suya ihtiyaç duyan ürünlerin ekiminin teşvik edilmesini önerdi.

"SUSUZLUK KAPIMIZI ÇALACAK"

"Kuraklık devam ettikçe ve barajlardaki su seviyeleri düştükçe, susuzluk kapımızı çalacak" uyarısında bulunan Tirtom, İzmir'de yaşanan su kesintilerinin Manisa'da da yakın gelecekte gündeme gelebileceğini belirtti. Tarımsal üretimdeki olası aksamaların ekonomik sorunlara yol açabileceği konusunda da uyardı.

TASARRUFUN ALTINI ÇİZDİ

Türkiye’nin su kaynaklarını korumak için topyekün bir mücadele gerektiğinin altını çizen Tirtom, su tasarrufu ve etkin sulama yönetiminin hayati önem taşıdığını vurguladı.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

Memiş'ten çarpıcı uyarı: "Paraları pul olacak"
Memiş'ten çarpıcı uyarı: "Paraları pul olacak"
Emekliye her ay bin lira destek: Market ve su faturası yardımı da var!
Emekliye her ay bin lira destek: Market ve su faturası yardımı da var!
ÖTV darbesi sonrası en ucuz 10 elektrikli otomobil
Resmen oldu: Ünlü iki banka yolları ayırdı
Resmen oldu: Ünlü iki banka yolları ayırdı
27 bin dekar alanda 43 bin 200 ton rekolte bekleniyor
27 bin dekar alanda 43 bin 200 ton rekolte bekleniyor
15 dönümlük arazide 3,5 ton hasat yapıyor: Lahmacun ustası çiftçi oldu köşeyi döndü
Lahmacun ustası çiftçi oldu, köşeyi döndü
15 dönümlük arazide 3,5 ton hasat yapıyor
İstanbul'un korkulu rüyası 'Adalar fayı' geriliyor mu? Şener Üşümezsoy'dan net yanıt geldi
Bu fiyata çay mı olur dedirten işletme: Duyan soluğu orada alıyor
Bu fiyata çay mı olur dedirten işletme: Duyan soluğu orada alıyor
Yüksel Yıldırım Galatasaray'la anlaştıklarını duyurdu
Yüksel Yıldırım Galatasaray'la anlaştıklarını duyurdu
Kişi başı 90 bin TL ödenecek: Belediyeden çalışanlara büyük müjde
Belediyeden çalışanlara büyük müjde
Kişi başı 90 bin TL ödenecek!
Türkiye
Muammer Ketenci'den Uşak'ta büyük defile
Muammer Ketenci'den Uşak'ta büyük defile
Esenler'de 5 katlı binada çıkan yangın söndürüldü
Esenler'de 5 katlı binada çıkan yangın söndürüldü
Öğretmenlerin ikinci iller arası isteğe bağlı yer değişikliği başvuruları başlıyor
Öğretmenlerin ikinci iller arası isteğe bağlı yer değişikliği başvuruları başlıyor