MSB'den sert SDG açıklaması! "Zaman kazanma çabaları boşuna"

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), basın mensuplarının gündemdeki sorularına yanıt verdi. Açıklamada, terör örgütü PKK'nın unsularından SDG’nin 10 Mart Mutabakatı’na rağmen Suriye ordusuna entegre olmaktan kaçındığı ifade edildi. MSB, SDG'yi srt dille uyardı:

"BOŞUNADIR SONUÇ VERMEYECEKTİR"

"Bu konudaki duruşumuzu Sayın Bakanımız dün Meclis Genel Kurulunda icra edilen bakanlığımızın bütçe görüşmelerinde açık olarak ifade etmiştir. Bunun yanında SDG terör örgütünün 10 Mart Mutabakatına rağmen Suriye ordusuna entegre olmak yerine faaliyetlerine devam etmesi Suriye’de tesis edilmeye çalışılan istikrar ve güven ortamına zarar vermeyi sürdürmektedir. Bazı ülkelerin eylem ve söylemleri ile terör örgütü SDG’yi entegre olmama, silah bırakmama konusunda cesaretlendirdiği görülmektedir. SDG terör örgütünün 10 Mart Mutabakatı çerçevesinde, Suriye ordusuna birlik olarak değil, ferdi olarak entegre olmasını beklediğimizi daha önce de ifade ettik. SDG terör örgütünün zaman kazanma çabaları da boşunadır. Entegrasyondan başka seçenek sonuç vermeyecektir."

SURİYE'DEKİ BİRLİK İDDİALARINA YALANLAMA

Geçtiğimiz günlerde TSK’nın Suriye’deki görüntüleri üzerinden yeni operasyon iddiaları gündeme gelmişti. Bakanlık, iktidar medyasının 'operasyon olacak' iddialarını yalanladı:

"Geçtiğimiz hafta içerisinde TSK’nın Suriye’deki rutin faaliyetlerine ilişkin görüntüler üzerinden operasyon hazırlığı yapıldığına dair iddialar gündeme getirilmiştir. Görüntülere yansıyan faaliyetlerimiz rutin birlik değişim faaliyetleridir. Burada asıl takip edilmesi gereken TSK’nın hareketliliğinden ziyade, terör örgütü SDG’nin durumu ve Suriye Ordusu’nun faaliyetleridir"

BARRACK'A YANIT

ABD Büyükelçisi Tom Barack’ın S-400 ve F-35 açıklamalarına da yanıt verildi. Bakanlık, hava savunma sistemleriyle ilgili şunları kaydetti:

"Ülkemizin hava savunma kabiliyetini yerli ve milli sistemlerle güçlendirmeye yönelik çalışmalarımız planlandığı şekilde sürmektedir. Son günlerde gündeme getirilen S-400 Hava Savunma Sistemi ile ilgili yeni bir gelişme bulunmamaktadır. F-35 tedariğine ilişkin ABD’li muhataplarımızla yürütülen diplomatik temas ve görüşmeler sürmekte, F-35 tedariği konusundaki yaptırım ve engellerin kaldırılması ve ülkemizin programa yeniden dâhil edilmesi için istişareler devam etmektedir. F-35 projesine yönelik sürecin, müttefiklik ruhu çerçevesinde, karşılıklı diyalog ve yapıcı istişareyle ele alınmasının iki ülke ilişkilerine olumlu katkı sağlayacağı değerlendirilmektedir."

EUROFİGHTER TEDARİKİ İÇİN AÇIKLAMA

Eurofighter savaş uçağı tedariğiyle ilgili süreç hakkında da bilgi verildi. Açıklamada şu ifadeler yer aldı: