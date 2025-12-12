Öcalan AKP'nin süreç raporunda yer almadı: Yasal düzenleme için 3 şart koştu

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin terör örgütü lideri Abdullah Öcalan'a çağrısı ile başlayan İmralı sürecinde, TBMM çatısı altında kurulan komisyonun çıkardığı AKP, MHP ve DEM Partili isimlerden oluşan heyetin İmralı görüşmesinin ardından partilerin komisyoan sunacağı raporlara geçildi. CHP, DEM ve MHP raporunu sunarken AKP'nin de raporunu haftasonu komisyona sunması bekleiyor.

Komisyona sunulmadan önce Erdoğan'ın onayından geçecek 60 sayfa 10 bölümden oluştuğu öğrenilen raporun detayları ortaya çıktı.

YASAL DÜZENLEME İÇİN 3 ŞART KOŞTU

Hürriyet'ten Ebru Karatosun'un aktardığına göre; AKP'nin süreç raporunda Kandil'e ilişkin şartlar öne çıktı. Kandil'in tamamen etkisiz hale getirilmesi gerektiğinin altını çizen AKP, örgüt ve Öcalan'ın hızla adım atılmasını talep ettiği yasal düzenleme için 3 şartını şöyle açıkladı.

Yasal bir düzenleme için temel şart olarak PKK’nın silahlarını bırakmasının devletin yetkili mercileri tarafından kesin olarak ilan edilmesi gösterildi. Bu durum, ‘ilkesel eşik’ olarak tanımlandı.

3 kritik eşik belirlendi; Kandil’in etkisiz hale getirilmesi, 10 Mart Mutabakatı’na uyulması, Kandil’in etkisizleşmesinin ardından Suriye’de herhangi bir yapının oluşturulmaması. Kandil’deki büyük mağaraların temizlenmesi başta olmak üzere insan kaçakçılığı, uyuşturucu ve silah kaçakçılığı ile örgütün yurtiçi ve yurtdışındaki bütün uzantılarıyla ortadan kalkması gerektiği aktarıldı. Ancak, süreç bu şekilde ilerlediği sürece Meclis’in yasa çalışmasına geçebileceği kaydedildi.

ÖCALAN AKP'NİN SÜREÇ RAPORUNDA YER ALMADI

AKP kurmaylarından bazıları "örgüt yöneticilerinin siyaset yapmaları" talebine ve bu tarz söylemlere karşı olduklarını ifade etti.

Kurmaylar, “Terör örgütü kurucuları ve üst düzey yöneticilerinin siyaset yapmasına karşıyız, Öcalan da dahil. Öcalan’ın durumuna ilişkin raporda herhangi bir başlık atmadık” dedi.

Kurmaylar ayrıca hazırladıkları raporun bir hukuk metninden daha ziyade siyaset tutum belgesi olduğunu belirterek “Diplomatik bir dil kullanıldı. Bu konuya büyük makul çoğunluğun nasıl yaklaştığı (endişe, kabul ve redleriyle) anlatıldı” dediler.

Rapora ilişkin diğer detaylar şu şekilde:

Atatürk’ün 1928’de Meclis’i devreye sokup buna benzer başlattığı sürece de dikkat çekildi. O dönemde yaşanan ‘Kürt isyanlarının’ ardından Meclis’te af getirildiği anlatılırken, “Bu tür süreçlerin daha önce de denendiğine” işaret edildi.

‘Kamu düzeni ve toplumsal hassasiyetlerin yönetilmesi’ne dair bir başlık yer aldı.

Adalet-özgürlük-güvenlik dengesinin korunması gerektiği anlatılan bölümde, herkesin kullandığı dilde hassas olması, provokasyonlara yer verilmemesi gerektiği konusunda toplumsal hassasiyetin yönetilmesi gerektiği aktarıldı.

SUÇA KARIŞANLAR... KARIŞMAYANLAR

Örgütün kendini tam anlamıyla lağvetmesi devletin yetkili mercileri tarafından kesin olarak ilan edildikten ve “Meclis kanun çıkarabilir” dedikten sonra suça karışanlar ve karışmayanlar olarak 2 ayrı başlıkta sınır çizildi. Buna göre, suça karışan PKK’lılar için Türk Ceza Kanunu (TCK) hükümleri geçerli olacak.