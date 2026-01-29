Montu takıldı havada asılı kaldı: Erciyes'te panik anları

Montu takıldı havada asılı kaldı: Erciyes'te panik anları
Yayınlanma:
Erciyes Kayak Merkezi’nde A.C., düşen snowboardunu almak için atlamaya çalıştığı telesiyejde asılı kaldı. A.C., daha sonra ekipler tarafından altına açılan mindere atladı. A.C.’nin asılı kalma anları ise kameralara yansıdı.

Erciyes Kayak Merkezi’nde A.C., düşen snowboardunu almak için atlamaya çalıştığı telesiyejde asılı kaldı.

Olay, Erciyes Kayak Merkezi Hisarcık Kapı pistinde yaşandı. Kayak yapmak için telesiyeje binen A.C., bir süre sonra snowboardunu düşürdü.

dusen-snowboardini-almak-icin-atlamaya-c-1140840-338745.jpg

MONTU TAKILDI HAVADA ASILI KALDI

Ekipmanını geri almak isteyen A.C., kendisini telesiyejden sarkıtarak aşağı atlamaya çalıştı. Bu sırada montu telesiyej ayaklığına takılan A.C., havada asılı kaldı.

dusen-snowboardini-almak-icin-atlamaya-c-1140839-338745.jpg

ALTINA AÇILAN MİNDERE KENDİNİ BIRAKTI

Durumu fark eden ekipler, telesiyeji derhal durdurdu. Bir süre havada asılı bekleyen A.C., ardından ekiplerin aşağıda açtığı güvenlik minderine kendisini bıraktı.

A.C.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Gökdelen temizliği yapan işçiler havada asılı kaldı! İstanbul'da korku filmini aratmayan görüntülerGökdelen temizliği yapan işçiler havada asılı kaldı! İstanbul'da korku filmini aratmayan görüntüler

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ERCİYES A.Ş.'DEN AÇIKLAMA

Olayın ardından Kayseri Büyükşehir Belediyesi Erciyes A.Ş. tarafından konuya ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

“Sosyal medya mecralarında, Erciyes Kayak Merkezi'nde bir kayakçının teleferikten düştüğüne dair gerçeği yansıtmayan paylaşımlar yer almıştır. Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla aşağıdaki açıklamanın yapılması gerekli görülmüştür. Söz konusu olayda kayakçı, iddia edildiği gibi teleferikten düşmemiştir. Kayakçı, düşen snowboardunu almak amacıyla teleferikten aşağı atlamaya teşebbüs etmiş; atlayış esnasında montunun telesiyej ayaklığına takılması sonucu askıda kalmıştır. Durumun fark edilmesi üzerine tesis, görevli personelimiz tarafından derhal durdurulmuş; olay yerine hızlıca intikal edilerek kayakçı kazasız şekilde kurtarılmıştır. Misafirimizin sağlık durumu iyidir. Ancak söz konusu kayakçının, hem kendi can güvenliğini hem de tesisin işleyişini tehlikeye atacak şekilde hareket etmesi ve diğer misafirler arasında paniğe neden olması sebebiyle, Kayseri Erciyes A.Ş. tarafından gerekli şikâyetlerde bulunulmuş gerekli adli süreçler başlatılmıştır. Erciyes Kayak Merkezi'nde misafir güvenliği her zaman en üst önceliğimizdir. Tüm ziyaretçilerimizin tesis kurallarına ve görevli personelin uyarılarına titizlikle uymalarını önemle rica ederiz”

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

İstanbul için 'kar müjdesi' vermişti: Meteoroloji uzmanından yeni tahmin
500 milyar dolarlık iş için İstanbul’da toplanacaklar
500 milyar dolarlık iş için İstanbul’da toplanacaklar
2025'in "En"leri: İşte en çok satan telefonlar
2025'in "En"leri: İşte en çok satan telefonlar
İsmini duyan herkes aynı soruyu soruyor! 45 yıllık sırrını açıkladı
45 yıllık sırrını açıkladı!
İsmini duyan herkes aynı soruyu soruyor
İstanbul'da kar yağışı için tarihi verdi! AKOM '14 derece birden düşecek' diyerek uyardı
İran'a yaklaşan USS Abraham Lincoln'ün ürkütücü özellikleri: 20 yıl yakıt ikmali yapmadan gidiyor
İran'a yaklaşan USS Abraham Lincoln'ün ürkütücü özellikleri: 20 yıl yakıt ikmali yapmadan gidiyor
Hakan Balta ve eşi aidat zammını duyunca taşınma kararı aldı
Hakan Balta ve eşi aidat zammını duyunca taşınma kararı aldı
İstanbul’un en ünlü yalısı icradan satışa çıktı: Altında kayıkhanesi bile var
Altında kayıkhanesi bile var
İstanbul’un en ünlü yalısı icradan satışa çıktı
Paket paket vatandaşa bedava dağıtıldı: Almak için sıraya girdiler
Paket paket vatandaşa bedava dağıtıldı: Almak için sıraya girdiler
Elon Musk 50 milyar dolar toplamak için harekete geçti
Elon Musk 50 milyar dolar toplamak için harekete geçti
Türkiye
CHP'li Emir duyurdu: Türkiye Varlık Fonu Sayıştay denetimi dışına çıkarıldı!
CHP'li Emir duyurdu: Türkiye Varlık Fonu Sayıştay denetimi dışına çıkarıldı!
Terasta yakılan mangal yangın çıkardı
Terasta yakılan mangal yangın çıkardı
Beyoğlu'nda otel yangını: Bina tahliye edildi
Beyoğlu'nda otel yangını: Bina tahliye edildi