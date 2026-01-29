Montu takıldı havada asılı kaldı: Erciyes'te panik anları

Erciyes Kayak Merkezi’nde A.C., düşen snowboardunu almak için atlamaya çalıştığı telesiyejde asılı kaldı.

Olay, Erciyes Kayak Merkezi Hisarcık Kapı pistinde yaşandı. Kayak yapmak için telesiyeje binen A.C., bir süre sonra snowboardunu düşürdü.

Ekipmanını geri almak isteyen A.C., kendisini telesiyejden sarkıtarak aşağı atlamaya çalıştı. Bu sırada montu telesiyej ayaklığına takılan A.C., havada asılı kaldı.

Durumu fark eden ekipler, telesiyeji derhal durdurdu. Bir süre havada asılı bekleyen A.C., ardından ekiplerin aşağıda açtığı güvenlik minderine kendisini bıraktı.

A.C.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olayın ardından Kayseri Büyükşehir Belediyesi Erciyes A.Ş. tarafından konuya ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

“Sosyal medya mecralarında, Erciyes Kayak Merkezi'nde bir kayakçının teleferikten düştüğüne dair gerçeği yansıtmayan paylaşımlar yer almıştır. Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla aşağıdaki açıklamanın yapılması gerekli görülmüştür. Söz konusu olayda kayakçı, iddia edildiği gibi teleferikten düşmemiştir. Kayakçı, düşen snowboardunu almak amacıyla teleferikten aşağı atlamaya teşebbüs etmiş; atlayış esnasında montunun telesiyej ayaklığına takılması sonucu askıda kalmıştır. Durumun fark edilmesi üzerine tesis, görevli personelimiz tarafından derhal durdurulmuş; olay yerine hızlıca intikal edilerek kayakçı kazasız şekilde kurtarılmıştır. Misafirimizin sağlık durumu iyidir. Ancak söz konusu kayakçının, hem kendi can güvenliğini hem de tesisin işleyişini tehlikeye atacak şekilde hareket etmesi ve diğer misafirler arasında paniğe neden olması sebebiyle, Kayseri Erciyes A.Ş. tarafından gerekli şikâyetlerde bulunulmuş gerekli adli süreçler başlatılmıştır. Erciyes Kayak Merkezi'nde misafir güvenliği her zaman en üst önceliğimizdir. Tüm ziyaretçilerimizin tesis kurallarına ve görevli personelin uyarılarına titizlikle uymalarını önemle rica ederiz”