CHP'li Emir duyurdu: Türkiye Varlık Fonu Sayıştay denetimi dışına çıkarıldı!

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, Türkiye Varlık Fonu’nun Sayıştay denetimi dışına çıkarıldığını açıkladı.

Emir'in aktardığına göre karar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzası ile alındı.

Erdoğan'ın imzasıyla Anayasa Mahkemesi kararının etkisiz hale getirilerek Türkiye Varlık Fonu’nun denetimi Sayıştay'ın yetki alanından çıkarıldı.

CHP'li Murat Emir'den Meclis'in tatile girmesine tepki

"DENETİMDEN KAÇMAK İÇİN HER ŞEYİ YAPIYORLAR"

Emir, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzası ile AYM kararını boşa düşürüp, yönetimlerindeki Varlık Fonu’nu Sayıştay denetiminden tamamen kaçırdılar. Kontrollerindeki şirketlerin ve kurumların bütçelerini istedikleri gibi harcamak, siyasetlerini finanse etmek ve çift maaş dağıtmak için her şeyi yapıyorlar. Sevmedikleri denetimden kaçmak için her şeyi yapıyorlar." ifadesini kullandı.

KARAR NELERE YOL AÇAR?

Türkiye Varlık Fonu’nun Anayasa Mahkemesi kararına rağmen Sayıştay denetimi dışına çıkarılması, kamu kaynaklarının şeffaflık ve hesap verebilirlikten uzak şekilde kullanılmasına neden olabilir.

Devletin denetim mekanizmalarının devre dışı bırakılması, kamuya ait şirketlerin bütçelerinin kontrolsüz harcanması, siyasi amaçlarla finansman sağlanması ve kamu zararının artması riskini de beraberinde getirebilir.