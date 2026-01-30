Terasta yakılan mangal yangın çıkardı

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde mangal ateşinden sıçrayan kıvılcımlar rüzgarın etkisiyle büyüdü. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın diğer dairelere sıçramadan söndürüldü.

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde bulunan 5 katlı binanın terasında yakılan mangal ateşinden sıçrayan kıvılcımlar yangına yol açtı. Kısa süre içerisinde çatı katını saran alevler, itfaiyenin müdahale etmesiyle kontrol altına alındı.

RÜZGARIN ETKİSİYLE YAYILDI

Yangın, saat 21.00 sıralarında Çınarcık ilçesi Karpuzdere Mahallesi Teşvikiye Caddesi Şadırvan Sitesi’ndeki 5 katlı binanın çatı katında çıktı. Dairenin terasında yakılan mangaldan savrulan kıvılcımlar çatı katında yangına yol açtı.

Rüzgarın da etkisiyle alevler kısa sürede büyüyerek dairenin tamamına yayıldı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler yaklaşık 1 saat boyunca süren müdahalenin ardından yangını kontrol altına alarak söndürdü. Meydana gelen olayda yaralanan olmazken, yangınla ilgili inceleme başlatıldığı bildirildi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

