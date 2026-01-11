Isınmak için yaktığı mangal hayatına mal oldu!
Yayınlanma:
Kilis'te ısınmak için evde yaktığı mangaldan çıkan karbonmonoksit gazından zehirlenen Şahin Çiray (23) yaşamını yitirdi.
Kazım Karabekir Mahallesi'nde oturan Şahin Çiray’dan haber alamayan yakınları, sabah saatlerinde evine geldi. İçeri giren yakınları, Çiray’ı hareketsiz halde yatarken buldu. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
KARBONMONOKSİT ZEHİRLENMESİ CAN ALDI
Ekiplerin yaptığı kontrolde, Şahin Çiray'ın ısınmak için yaktığı mangaldan çıkan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybettiği belirlendi.
SORUŞTURMA SÜRÜYOR
Şahin Çiray'ın cenazesi Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Kaynak:DHA