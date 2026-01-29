Beyoğlu'nda otel yangını: Bina tahliye edildi

Yayınlanma:
Beyoğlu'nda bir otelin bodrum katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Olayda mahsur kalan 3 kişi itfaiye ekiplerince tahliye edilirken, yangın nedeni henüz belirlenemezken bir otel sakini yangın merdiveni olmadığını söyledi.

Beyoğlu'nda bir otelde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangına müdahale kapsamında mahsur kalan 3 kişinin tahliye edildiği bilgisi de aktarıldı. Yangının çıkış nedeni henüz belli değil.

3 KATLI OTELDE YANGIN

Olay, Beyoğlu Ömer Avni Mahallesi Karun Çıkmazı Sokağı'nda bulunan 3 katlı bir otelin bodrum katında meydana geldi. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi.

İTFAİYE MÜDAHALE ETTİ BİNA TAHLİYE EDİLDİ

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, otelde mahsur kalan 3 kişiyi binadan güvenli bir şekilde tahliye etti. Diğer konuklar ise kendi imkanlarıyla binayı terk etti. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü.

YANGIN MERDİVENİ YOKTU İDDİASI

Otelde konaklayan Kadir Güzel, yaşadıklarını anlattı. Güzel, dumanların yükselmesiyle panik yaşadıklarını ve müşterilerin telaşla dışarı çıktığını belirterek, "Panikleyenlerden telefonunu, fotoğraf makinesini düşürenler oldu. Avrupa'da bile bu kadar kısa sürede yangına müdahale edilmiyor" ifadelerini kullandı. Güzel, yangın sırasında odasında oksijenin azaldığını hissettiğini de aktararak, otelde yangın merdiveni olmadığını iddia etti.

Kaynak:DHA

