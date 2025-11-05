MİT Başkanı Kalın Hamas heyeti ile görüştü

Yayınlanma:
Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Kalın, Hamas Siyasi Bürosu Müzakere Heyeti Başkanı Halil Hayye ve beraberindeki heyet ile görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede Gazze'de mevcut sorunların nasıl aşılacağını konuşuldu.

Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, bugün İstanbul’da Hamas Siyasi Bürosu Müzakere Heyeti Başkanı Halil Hayye ve beraberindeki Hamas heyeti ile bir araya geldi.

Yapılan görüşmeye ilişkin yapılan bilgilendirmeye göre; Hamas heyeti “Gazze Ateşkes Anlaşması” kapsamında; ateşkesin sağlanması ve bu sürecin izlenmesi konusunda başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere arabulucu ve garantör olan Türkiye’nin rolü ve çabaları için teşekkürlerini iletti.

Hamas heyeti ayrıca, İsrail tarafının ateşkes süreci boyunca yaptığı ihlallere rağmen ateşkes anlaşmasına olan bağlılığını bir kez daha bildirdi.

Görüşmede iki heyet ateşkes sürecinin sağlıklı bir şekilde işlemesi için atılacak gerekli adımları ve mevcut sorunların nasıl aşılacağını konuşulup aynı zamanda ateşkes planının sonraki aşamalarının uygulanması noktasında izlenecek yollar üzerine istişarelerde bulunuldu.

Türkiye’nin Gazze’ye sağladığı insani yardımlar ve insanlık dramının sona erdirilmesi yönündeki çabaları hakkında bilgi verilirken daha fazla yardım girişinin sağlanması için uluslararası kuruluşlarla birlikte yürütülmekte olan çalışmalar ele alındı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

