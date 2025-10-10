MİT Başkanı Kalın: Gazze'de soykırım politikaları sona ermiştir

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Milli İstihbarat Akademisi tarafından düzenlenen "Uluslararası İstihbarat Çalışmaları Kongresi"nin açılışındaki konuşmasında, etkinliğin Türkiye'de yapılan ilk uluslararası istihbarat kongresi olduğunu söyledi.

Milli İstihbarat Akademisi’nin yaklaşık 1,5 yıl önce kurulduğunu hatırlatan Kalın, kısa sürede akademik dünyada kendine özgü bir yer edindiğini belirterek, hazırlanan raporlar ve yapılan çalıştaylarla akademinin istihbarat disiplininin oluşmasında ve ekosistemin şekillenmesinde kilit rol oynamaya başladığını ifade etti.

Kalın, günümüzde istihbaratın artık yalnızca devletlerin yürüttüğü operasyonlardan ibaret olmadığını vurgulayarak, “Farklı alanlarda güvenlik çalışmaları ve uluslararası ilişkiler birimlerimiz var. Ancak ilk kez Milli İstihbarat Akademisi ile birlikte yalnızca istihbaratı merkeze alan bir akademik kurum kuruldu. Bu toplantılar ve çalışmalar gelecekte Türkiye’de yeni bir disiplinin oluşumunda kilometre taşı olarak anılacaktır.” dedi.

Soğuk savaş dönemi sonrası dünyada artık yeni küresel düzen anlayışının had safhaya çıktığını belirten Kalın, Batı merkezli paradigmanın daha fazla sorgulanır hale geldiğini kaydetti.

"ATEŞKESİN UYGULANMASI, BUNDAN SONRAKİ EN ÖNEMLİ GÖREVİMİZ OLACAKTIR"

İbrahim Kalın, Gazze'de yapılan ateşkese ilişkin de şu değerlendirmede bulundu:

"En sıcak gündem maddemiz olan Gazze'de ateşkesin sağlanmasıyla ilgili bildiğiniz gibi bu sabah itibarıyla yakın tarihimizde önemli bir sayfayı, dönemi geride bıraktık. 2 yıldır devam eden Gazze halkına yönelik soykırım politikaları, bugün itibarıyla bir ateşkesle artık sona ermiştir. Bunu derken tabii ki büyük bir ihtiyat ve dikkat içerisinde söylüyorum. Zira ateşkesin uygulanması, bundan sonraki en önemli görevimiz olacaktır. Kırılgan bir ateşkes yapıldı. Uygulaması, sahada denetlenmesi de aynı şekilde büyük bir hassasiyet ve dikkat gerektirmektedir. Bu tür hassas kırılgan ortamlarda ihlaller, sabotajlar her zaman olur ama bugün itibarıyla önümüzde, elimizde artık bir ateşkes var."

Kalın, Gazze'de akan kanın durması, gözyaşlarının dinmesi için tarihi fırsatın önlerinde bulunduğuna dikkati çekerek, bu fırsatı hayata geçirip kalıcı hale getirmek ve ateşkesi barışa dönüştürebilmek için herkesin üzerine büyük sorumluluk düştüğünü vurguladı.

Sadece arabulucu ülkelerin ya da garantörlerin değil, Avrupa'dan Amerika'ya, Asya'dan Orta Doğu'ya bütün uluslararası toplumun bu ateşkesin kalıcı hale gelmesi için rol alması ve sorumluluk üstlenmesi gerektiğini belirten Kalın, "Bu ateşkes tabii ki sorunun çözümü değil, daha ilk adım. Sorun, ancak ve ancak Filistin Devleti kurulduğunda, Orta Doğu'da iki devletli çözüm hayata geçirildiği zaman gerçek manada çözüme yakın hale gelmiş olacak. Bunun imkansız olmadığına biz inanıyoruz. Evvelsi gün yaptığımız yoğun müzakere maratonunda da açıkça gördük, karşılıklı güvenin olmadığı yerde sorunu çözecek olan şey iradedir, niyettir, kararlılıktır ve bunların ürettiği umuttur." diye konuştu.

"BUNUN ÜZERİNE BARIŞI İNŞA ETMEK MÜMKÜN HALE GELİR"

Kalın, yürütülen müzakerelerde de muhataplarına tarafların birbirlerine güvenmediğini ifade ettiğini aktararak, şöyle konuştu:

"Güvenin olmadığı bir ortamda elimizde ne var? Elimizde bir siyasi irade var. 'Bu sorunu çözmek istiyoruz.' diyen bir siyasi irade var. Elimizde bir iyi niyet beyanı var. 'Evet biz bunu yapmak istiyoruz.' diyen bir niyet var. Eğer bu varsa o zaman umut var demektir. Bu üçü üzerine, yani irade, iyi niyet ve umut üzerine güveni inşa edebiliriz. Güven, bir adım sonra güvencelerle teyit altındadır. Güvenceler dediğimiz de bu ateşkesteki ana maddelerdir. Bu güvenceler üzerinden bir ateşkesi inşa edersiniz ve bunun üzerine bir barışı inşa etmek mümkün hale gelir."

Türkiye'nin bu süreçte akan kanın durması ve soykırımın sona ermesi için gece gündüz çalıştığını dile getiren Kalın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu güçlü iradeyle Birleşmiş Milletler'den uluslararası toplantılara her alanda en yüksek ifadesini bularak bu konudaki kararlılığı ortaya koyduğunu kaydetti.

Kalın, bu konuyu sadece bölge meselesi olarak değil, küresel barışın da anahtar unsurlarından birisi olarak yakın şekilde takip etmeye devam edeceklerini vurguladı.

"RUSYA-UKRAYNA SAVAŞININ MÜZAKERE, BARIŞ YOLUYLA ÇÖZÜLEBİLECEĞİNE İNANIYORUZ"

Sıcak çatışma alanlarından birisi olan Rusya-Ukrayna savaşında da Türkiye olarak bugüne kadar kritik roller üstlendiklerine değinen Kalın, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu savaşın sona erdirilmesi için de Türkiye olarak biz bütün taraflarla aynı anda konuşan, konuşmaya devam eden bir ülke olarak kendimizi konumlandırdık. Cumhurbaşkanımızın liderlik diplomasisi yoluyla hem Rus Devlet Başkanı'yla hem Ukrayna Devlet Başkanı'yla hem diğer ülkelerle yürüttüğü yoğun diplomasi faaliyetleri neticesinde bildiğiniz gibi İstanbul'da geçtiğimiz 3 ay içerisinde 3 toplantı yapıldı. Uzun bir aradan sonra ilk defa Rusya ve Ukrayna heyetleri doğrudan müzakereler yapma imkanı buldular. Türkiye olarak biz bu çalışmalara bundan sonra da ev sahipliği, arabuluculuk yapmaya, kolaylaştırıcı bir rol oynamaya devam edeceğiz. Biz Rusya-Ukrayna savaşının da müzakere, diyalog, barış yoluyla çözülebileceğine inanıyoruz, inanmak istiyoruz."

"SURİYE'NİN HERKESİN YARDIMINA VE DESTEĞİNE İHTİYACI VAR"

Suriye'de de Esed rejiminin yıkılmasıyla ülkenin yeni bir aşamaya girdiğini belirten Kalın, toprak bütünlüğünün korunması, siyasi birliğin sağlanması, ekonomik kalkınmanın ve toplumsal bütünlüğün ileri taşınması için yoğun çaba içerisinde olduklarını söyledi.

Kalın, Suriye yönetimini devralan yeni yönetimin büyük meydan okumalarla ve sınamalarla karşı karşıya bulunduğuna işaret ederek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Yaklaşık 60 yıllık Baas rejimini yıkan, 14 yıllık iç savaşı sona erdiren bir kritik dönemin ardından Suriye'yi yeniden inşa etmek kolay bir iş değil. Suriye'nin herkesin yardımına ve desteğine ihtiyacı var. Zira yeni Suriye yönetimi çökmüş bir devleti, bölünmüş bir toplumu, iflas etmiş bir ekonomiyi devraldı. Bu yapıyı alıp yeniden tamir etmek, tedavi etmek, yeni bir Suriye inşa etmek sadece Suriyelilerin değil, hepimizin ortak sorumluluğudur."

“TERÖRSÜZ TÜRKİYE” VURGUSU

Türkiye’nin Afrika’daki faaliyetlerine de değinen Kalın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın iradesiyle Somali’ye dünyanın sırtını döndüğü dönemde gittiklerini belirterek, “Bugün Somali çok daha iyi bir noktadadır.” dedi.

Egemenliğin yalnızca söylemlerle değil, üretilen teknoloji, imkan ve kabiliyetle ölçüldüğünü ifade eden Kalın, Türkiye’nin SİHA’lar ve savunma sanayi ürünleriyle dünyada adından söz ettirdiğini söyledi.

MİT Başkanı Kalın, “Türkiye Yüzyılı” perspektifinin en önemli ayaklarından birinin “Terörsüz Türkiye” hedefi olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

“Terörsüz Türkiye’yle sadece 40 yıllık PKK terörünü sonlandırmayı değil, bölgenin tüm terör örgütlerinden ve vekil güçlerden arındırılmasını hedefliyoruz. Bölgenin kendi dinamikleriyle güven ve istikrar düzeni kurmasını arzu ediyoruz. Aldığımız mesafe tarihi niteliktedir. Bundan sonraki adımlarımızla Türküyle, Kürtüyle, Arapıyla gerçek bir kucaklaşmanın ve stratejik bütünleşmenin adımlarını atmayı hedefliyoruz.”

KONGRE, İSTİHBARAT ALANINDA AKADEMİK KURUMSALLAŞMAYI HEDEFLİYOR

Milli İstihbarat Akademisi Başkanı Prof. Dr. Talha Köse de kongrenin amacının yalnızca bilimsel çıktı üretmek olmadığını belirterek, “Yeni bilimsel devrim ve dünya düzeninin dönüşümünün eşiğindeyiz. Mevcut paradigmalar sorunları anlamakta zorlanıyor. Bu kongre, değişen dünya düzenini yeniden düşünme çabasıdır” ifadelerini kullandı.

Köse, belirsizliklerle dolu bu dönemde istihbaratın disiplinler arası yaklaşımlarla çalışılması gerektiğini vurguladı.

Açılış konuşmalarının ardından İbrahim Kalın, etkinlik alanındaki hatıra panosuna “İstihbarat doğru ve kıymetli bilgidir” notunu yazdı.

Basına kapalı oturumlarla devam eden kongre, 12 Ekim’e kadar sürecek. Türkiye ve dünyadan 250 akademisyenin katılımıyla gerçekleştirilen etkinlikte, 40 farklı oturumda istihbaratın teorik boyutundan teknoloji, güvenlik, yapay zeka, ekonomi ve sağlık alanlarındaki yansımalarına kadar birçok konu ele alınacak.